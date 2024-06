First Dates, el restaurante del amor, ha abierto sus puertas una vez más con el objetivo de presentar a sus nuevos solteros. Un encuentro televisivo donde los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de presenciar citas tan peculiares como la de Eneko y Unai.

Eneko es un carretillero de Donostia (País Vasco) que se presentó en el programa con el objetivo de encontrar a su pareja ideal. Eso sí, esa persona en concreto deberá tener los dientes bien cuidados. «Tener una buena salud bucodental dice mucho de una persona. Si una persona tiene la boca sucia, como tendrá el resto del cuerpo… Por eso me fijo tanto en la boca», dijo en su presentación.

Debido a ello, el equipo de Cuatro le preparó una cita con Unai, un pizzero de Bilbao (País Vasco) que lleva ortodoncia. Cuando Eneko lo vio pudo respirar tranquilo, pues no tenía que descartar al soltero por sus dientes. Pero, conforme fue transcurriendo la velada, el comensal se fue dando cuenta de que su cita no era la persona aventurera que buscaba.

«No lo veo una persona aventurera. Yo necesito hacer cosas, pero no sé hasta qué punto estaría dispuesto a llevar mi estilo de vida. Le he visto cortado», comentó Eneko. Además, otro punto en contra fue el de los gatos. Pues, mientras a Unai le encantan, el carretillero no los puede ni ver.

«Para mí un requisito clave es que te gusten los gatos. Si no te gustan, no puedo estar contigo», señaló el pizzero. Las diferencias entre la pareja fueron en aumento conforme avanzaba la velada. Por ello, y con el objetivo de animar el ambiente, Laura Boado se acercó a ellos para proponerle una cosa.

El objetivo que tenían era hablar del amor. Pero, Eneko hizo ocaso omiso a la camarera y le hizo una pregunta muy directa a su cita. «¿Te gusta follar?», preguntó el carretillero. Una cuestión que dejó perplejo al comensal. Eso sí, lejos de callarse, la respondió con sinceridad.

Eneko le explicó que para él es muy importante tener una vida sexual activa, todos los días. Pero, Unai le contó que él no lo considera tan importante. Otro aspecto en contra que ya comenzaba a presagiar lo peor en la decisión final de First Dates.

Un soltero se pone histérico en el reservado de #FirstDates26J: “Voy a tirar de la palanca”https://t.co/t8wfwUbIyE — First Dates (@firstdates_tv) June 26, 2024

La decisión final de Eneko y Unai en First Dates

Pero, antes de dar su veredicto final, los comensales se trasladaron hasta el reservado del programa para tener un poco más de intimidad. Allí, el bilbaíno le dio un beso en el cuello a Eneko, pero esto no consiguió avivar la pasión entre ambos.

Por ello, en la decisión final, y aunque Unai sí quiso seguir conociendo a su cita, Eneko no opinó lo mismo. «Yo necesito una persona enérgica. Has cumplido, pero no como para casarme contigo», sentenció el joven. Unas palabras con las que pusieron punto final a su encuentro en First Dates.