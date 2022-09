‘First Dates’: Una comensal sorprende con la razón por la que decidió ir al programa

First Dates ha regresado a la parrilla televisiva de Cuatro tras su parón veraniego. El conocido programa de citas de Carlos Sobera ha vuelto a la pequeña pantalla y lo ha hecho de la mano de su nueva temporada, la cual está dejando claro que no va a deja indiferente a nadie. Y es que, con comensales tan directos como Patricia, no es de extrañar que la cosa venga de lo más cargadita.

La hostelera de 30 años se presentó al programa con un objetivo claro, el cual no tuvo pudor en confesar frente a las cámaras. «Vengo buscando mi manzanita. Creo que me han ido todas las frutas. Plátanos, melones, sandías… Todo lo que no podemos llamar, pero ninguna manzanita», comenzó explicando.

«Yo quiero una persona que me dé mandanga, que me dé sexo. Me da igual que sea hombre, mujer… Soy una persona muy abierta. No sé cómo me va a llegar porque no tengo ni puta idea. A mí que me dé magdalena buena», señaló. Unas declaraciones que realizó después de llegar a la barra con unas esposas para su cita. «Es para ponérnoslas y ver una película juntas», dijo, en broma.

Su cita de la noche fue Patricia, una profesora madrileña de 27 años que no ha tenido mucha suerte en el amor. «Es verdad que me cuesta mucho enamorarme y engancharme que eso me dure», confesó en uno de los totales del programa. «La veo con planta y estilo. Mi impresión ha sido buena», dijo sobre su cita.

Al ver las esposas, la profesora pensó que su cita era policía de profesión, pero nada más lejos de la realidad. Al sentarse en la mesa y conocerse un poco mejor, la zaragozana fue directa al asunto que le interesaba, el sexo. Sin embargo a su cita no le hizo demasiada gracia. «En una primera cita si me cuesta hablar de sexo porque no tengo confianza con esa persona como para decirle eso», confesó la joven.

De hecho, hasta la otra Patricia intentó darle un beso, pero de nada sirvió. «Me he quedado sin mandanga, sin sexo, sin beso y sin lo que sea». Dicho gesto de la zaragozana fue decisivo para la profesora, y así se lo hizo ver al final de First Dates. «No volvería a quedar como pareja» le dijo claramente en la decisión final.