‘First Dates’: un comensal, en shock cuando su cita le compara con un juguete sexual

El pasado martes 26 de octubre, First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro y lo hizo para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a Daniel y a Lorena, dos padres solteros que buscan a su media naranja.

Daniel, de 36 años, confesó que en el amor no ha tenido demasiada suerte. Su relación más larga duró nueve años y finalizó por la monotonía e infidelidades de su parte. Eso sí, en cuanto a los hijos se refiere, el comensal ha señalado que con su hija de 15 años ya tiene más que suficiente. «La vida no está para tener más hijos», le dijo a Carlos Sobera.

Lorena hace una promesa a su cita en ‘First Dates’: “Aunque sean 10 minutillos” 🕰️ #FirstDates24O https://t.co/XrD4njC5hB — First Dates (@firstdates_tv) October 25, 2022

Su cita de la noche fue Lorena, de 32 años, una mujer que dedica prácticamente el 100% de su tiempo a sus dos hijos y a su trabajo. Eso sí, al igual que Daniel, tampoco considera que en un futuro quiera tener más descendencia. Durante la velada, los solteros han tenido un muy buen comienzo juntos, de hecho, el comensal le confesó que tenía amigos en su pueblo, Martos (Jaén), y que había estado conociendo a una mujer de allí.

Fue entonces cuando Daniel aprovechó para decirle a Lorena que si la hubiera visto en el pueblo se hubiera fijado en ella. Respecto a sí misma, Lorena le ha explicado a su cita que quiere encontrar el amor, pero casi no tiene ni tiempo para ella. Y es que, en tono de broma, le dijo al soltero que se conforma con sus cinco minutos libres con el Satisfyer. Una confesión que el comensal no vio venir.

«¿Estás comparando a un hombre con un Satisfyer?», le preguntó asombrado. Pero, Lorena no tuvo reparos y les respondió que no veía dónde estaba el problema con eso. Al finalizar la velada, en la decisión final de First Dates, Daniel pensaba que la soltera le iba a dar calabazas debido a los diversos puntos que no tenían en común. Pero, nada más lejos de la realidad.

Para su sorpresa, Lorena le ha dicho que también le gustaría volver a verle y le ha prometido que intentaría sacar tiempo para poder conocerle mejor. «Aunque sean 10 minutillos», le dijo, entre bromas. Una promesa que Daniel aceptó emocionado, llegando a decirle que a él no le importaría trasladarse hasta donde ella se encontrase para verla.