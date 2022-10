‘First Dates’: un comensal sorprende con su truco para ligar a los 78 años

El pasado martes 18 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisiva para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a solteros como Francisco, un hombre de 78 años que, a pesar de su edad, dejó claro que era todo un experto en el tema amoroso.

Nada más llegar al restaurante de Cuatro, Carlos Sobera no pudo evitar elogiarlo por su buen porte. Y es que, el comensal rebosaba juventud y vitalidad, algo que no pasó desapercibido para nadie. «Tienes una piel maravillosa, no tienes una sola arruga… Estás perfecto, no me extraña que quieras enamorarte», le dijo el presentador.

#TúTambién conseguiste que ninguno de tus ligues de adolescente gustase a tus padres 😅 Quédate con nosotros y sigue #FirstDates18O en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/Lz9WV3CEqP — First Dates (@firstdates_tv) October 18, 2022

Y es que, Sobera todavía no terminaba de creerse que el comensal tuviera 78 años, pues no los aparentaba para nada. Eso sí, cuando le preguntó qué era lo que buscaba a nivel sentimental, la respuesta sacada de un cuento de hadas de Francisco llevó al comunicador de First Dates a darse cuenta de que tenía enfrente a todo un conquistador.

«Tú… Eres un conquistador, ¿verdad, Francisco?», le preguntó directamente. Al verlo completamente ruborizado, Carlos Sobera se dio cuenta de que había dado en el clavo. «Ha habido movimiento», le dijo. Palabras con las que dejaba claro que la vida sentimental de Francisco era más ajetreada de lo que él había dejado ver en un primer momento.

Francisco y Juana no se dan un “sí”, pero tampoco se dan un “no” en ‘First Dates’: “Por una llamada de teléfono no pasa nada” 📞 #FirstDates18O https://t.co/Gnp025PkmD — First Dates (@firstdates_tv) October 19, 2022

«Soy un hombre a mis 78 años que mantengo las ganas y soy fogoso, tengo unas ganas que no hay quien me las quite», confesaba. Un truco y energías que parecieron surtir efecto con Juana, su cita, una jubilada de Girona de 72 años. Un primer encuentro de lo más fructífero para ambos pues, a pesar de que cada uno vivía en la otra punta de España, no le dijeron que no a un primer beso.

Al finalizar la noche, en la decisión final, ambos comensales lo tuvieron claro. La distancia era demasiada para que una relación tuviera futuro, por lo que coincidieron en negarse a una segunda cita. Pero, Juana estaba abierta a una amistad, por lo que se lo hizo saber a Francisco. «Por una llamada de teléfono no pasa nada», comentó.