Un comensal de ‘First Dates’ lo tiene claro: «Soy un ‘puretilla’ de los antiguos»

Arranca la última semana del año en First Dates. El 2023 tiene los días contados, literalmente, por lo que muchos solteros han querido apuntarse a la aventura del amor para probar suerte y empezar el 2024 en pareja. Una aventura que no ha querido perderse Ángel.

«Soy un ‘puretilla’ de los antiguos, uno metido en el cuerpo de un hombre de 28 años. Me encantan quedarme en casa con mis gatas, ver una película, tomarme un vinito…», comentó el soltero en su presentación. En el amor tampoco ha tenido mucha suerte.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates25D en directo en @cuatro 📺 https://t.co/x6IbzaHzj7 pic.twitter.com/oQhqq5ZczU — First Dates (@firstdates_tv) December 25, 2023

«Creo que soy raro y exigente, por eso no ha cuajado nada con nadie. Lo máximo que he estado en una relación han sido siete meses», le dijo a Carlos Sobera. «En el mundo de la homosexualidad hay una superficialidad súper bestia. En el momento que te sales de la norma, no vas al gimnasio y estás todo el día dedicado al culto al cuerpo, pareces bicho raro. El cuerpo se entrena, la cara, no», agregó.

Su cita de la noche fue David, un joven de 32 años que quiere ser padre a corto plazo. «Me considero un tío bastante guapo, me miro en el espejo y me veo de puta madre y, además, la gente habitualmente me lo dice», señaló humildemente. «Tengo claro que quiero ser padre en el plazo de un año o año y medio, y el que no cumpla ese requisito, que para mí es el más importante, aparte de la atracción física, no entrará en mi vida», dejó claro.

Tras pasar a la mesa, los solteros descubrieron que procedían de Cantabria y que habían vivido en Valencia. Asimismo, fueron hablando de diversos temas para ir conociendo los puntos que compartían en común, siendo uno de ellos la mala suerte en el ámbito amoroso. «Siempre lo termino dejando yo», confesó el santanderino.

Sin embargo, lo que dejó a Ángel de piedra fue el momento en el que su cita le dejó claro que su idea era ser padre pronto. «A mí también me gustaría, pero a los 35 o así, y tengo 28. Es una cosa bastante seria», respondió al respecto.

Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, ambos coincidieron en que no querían seguir conociéndose en una segunda cita. «Físicamente, pese a que es guapo y tiene unos ojos bonitos, no es mi tipo», dijo David. Por su parte, Ángel, admitió que lo de ser padre lo frenó mucho. «La presión de ser padre no me ha venido bien», sentenció.