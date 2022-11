‘First Dates’: un comensal conquista a su cita con canciones de Estopa

El pasado jueves 17 de noviembre First Dates regresó a la parrilla televisiva de Cuatro para ofrecer a los espectadores un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde tuvimos la oportunidad de conocer a parejas como la formada por José y Alba, dos solteros amantes del flamenco.

El primero en llegar al restaurante fue José, un malagueño de 28 años que acudió al programa de Carlos Sobera para rehacer su vida después de haberlo pasado mal por sus problemas con el alcohol. A nivel sentimental, el soltero le explicó al presentador que lleva 3 años sin pareja y que entró en un centro desintoxicación para conseguir salvar su última relación, pero fue demasiado tarde.

Su cita de la noche fue Alba, una madrileña de 30 años que ha asegurado que no sabe vivir sin el flamenco y que busca a un hombre que no sea una seta. “Yo me tengo que casar con un andaluz como mi madre”, afirmó a las cámaras de First Dates. A lo largo de la velada todo ha ido muy bien entre los comensales, de hecho, a Alba le ha sorprendido que su cita bebiera coca-cola, momento en el que él le ha contado con total naturalidad la historia de su vida.

La sinceridad de José para hablar de su pasado y, en especial, de una de sus adicciones sorprendieron gratamente a la madrileña. “Se le ve un buen tipo”, dijo. Pero, el momento más inesperado de la noche llegó cuando José fue en busca de su guitarra para cantarle a Alba el tema Tu calorro, de Estopa. Un detalle que a la comensal le ha gustado mucho, tanto, que incluso se levantó de la mesa y se puso a bailar flamenco al ritmo de la melodía.

Al concluir la cita, en la decisión final, tanto José como Alba dejaron claro que estaban encantados el uno con el otro. Por ello, no sorprendió que ambos estuviesen de acuerdo con tener una segunda cita fuera del programa. Eso sí, Alba ha sugerido que tuviese lugar en la feria de Málaga, a lo que José no ha podido evitar bromear. «Es un buen lugar para rematar la faena”, le dijo con humor.