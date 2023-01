‘First Dates’: Un comensal besa a su cita y luego le rechaza

Una noche más First Dates regresó a Cuatro para ofrecer a los espectadores de la cadena española un nuevo programa del show de citas más famoso de la televisión. Un encuentro donde los espectadores pudieron ver cenas como la de Alejandro y David, que acudieron al programa en busca del amor.

Alejandro, de 23 años, fue el primero en llegar al restaurante. Mientras que David, de 18 años, acudió al restaurante de First Dates para encontrar al hombre de su vida, no obstante, aseguró que de momento no había tenido buenas experiencias en el amor.

Por su parte, Alejandro, se definió como una persona formal a la que le gusta estar en pareja y que nunca ha sido infiel, mientras que David explicó que busca una una pareja estable: «Salgo de fiesta y no me controlo. Me puedo liar con quince chicos en una noche», señaló.

David besa apasionadamente a Alejandro, pero no quiere nada con él 💔 #FirstDates4E https://t.co/B3QkrqbcIg — First Dates (@firstdates_tv) January 5, 2023

A pesar de que a simple vista Alejandro sintió una gran atracción por David nada más verle, no fue correspondido por su cita. A pesar de todo, los dos chicos tuvieron una cita que fue sobre ruedas y una conversación que fluyó con normalidad.

Tras besarse en el reservado del restaurante, Alejandro se ilusionó, sin embargo, nada más lejos de la realidad, pues David matizó a las cámaras de First Dates que se ha dado besos apasionados, pero sin ningún compromiso y que para él los besos no tenían por que decir nada.

«Yo de fiesta me lio con veinte personas y eso no quiere decir que los quiera. He hecho lo que podía haber hecho cualquier fin de semana en una discoteca. Me lío con alguien y a por otro», aseguró David ante las cámaras del programa, antes de dar calabazas a Alejandro en la decisión final.