No es ningún secreto que ‘First Dates’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los programas de televisión más seguidos de nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada día que pasa, tenemos la oportunidad de conocer a nuevos comensales que llegan con ganas de encontrar a su media naranja.

El pasado jueves 7 de abril, ‘First Dates’ celebró un especial titulado ‘Otra Dimensión’. De esta manera, y desde el primer instante, supimos que los comensales que iban a llegar al restaurante más famoso de la televisión tenían una estrecha relación con sucesos paranormales, ufología y, cómo no, extraterrestres.

De hecho, en la presentación de este programa especial, Carlos Sobera fue muy contundente: “El amor abarca todas las dimensiones posibles. Por eso, nuestro restaurante ha preparado un menú para disfrutar del más allá que enamore a los del más acá”. Una de las estrellas de la noche fue, sin lugar a dudas, Charly.

El vasco llegó al restaurante vestido de alien, algo que sorprendió a Carlos Sobera, Matías Roure y al resto del equipo del programa de Cuatro. Una vez se quitó la máscara, Charly fue contundente: “Vengo desde la constelación de Sagitario”. Además, añadió: “Trabajo como técnico especialista en recogida de residuos urbanos. Barrendero de toda la vida, vamos”.

Al dejar tan sorprendido al presentador de ‘First Dates’, el vasco también reconoció que “quiero ser cosplayer, me he comprado unos trajes y ahí andamos”. Por si fuera poco, dejó claro que tiene una gran afición a la ufología y a todo lo que tenga una estrecha relación con los extraterrestres: “Eso me ha mantenido muy ocupado y no he conocido a ninguna chica”.

Amaya fue su cita para esa noche, que se quedó visiblemente sorprendida al ser recibida por un alien. Una vez Charly se quitó la máscara, los dos pasaron a la mesa para conocerse un poco más. A pesar de todo, en la decisión final, la bilbaína aseguró que no quería tener una segunda cita con Charly: “No comparto su afición por los extraterrestres y buscaba otro tipo de hombre”. El vasco estuvo de acuerdo en no tener esa segunda cita, ya que “no le gusta lo que hago”. ¡El amor no ha triunfado en esta ocasión!