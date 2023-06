‘First Dates’: Álvaro, en shock al descubrir el piercing oculto de su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro de la mano de nuevos comensales en busca del amor. Un encuentro donde la audiencia pudo conocer a solteros como Álex, quien se presentó como el yerno favorito de todo el mundo.

Su cita de la noche fue Álvaro, un hombre al que le gusta disfrutar de la vida y busca a alguien con quien tener algo serio. “Es más fácil follar que tomar un café con alguien”, afirmó. Pero, en este momento de su vida, lo que el comensal quiere es tomarse un café.

Álvaro descubre el piercing oculto de su cita en #FirstDates7J: “Es muy bonito y brilla en la oscuridad”https://t.co/9fGPgkDcFs — First Dates (@firstdates_tv) June 7, 2023

El primer encuentro entre ambos fue bastante positivo, pues, aunque a Álvaro no le gustan los rubios quedó encantado con el color de ojos de su cita. En cuanto al amor, Álex le explicó que había tenido una pareja de 16 años y otra que le sorprendió mucho porque “me cogía de la mano”.

Por su parte, Álvaro señaló que acababa de romper una relación de 20 años y que ya no piensa esconder su orientación sexual ante nadie. Asimismo, Álvaro le confesó que tenía miedo a que le pusieran a un hombre lleno de piercings debido a que no le gustaban nada. Unas palabras que realizó sin saber que su acompañante tenía uno.

Ante ello, el soltero le ha animado a adivinar donde cree que tiene el piercing. “Es muy bonito y brilla en la oscuridad”, le dijo con humor. Tras ello, el comensal le explicó que los piercings en los pezones son los único que le gustaban.

Álex no tiene un perfil concreto, pero Álvaro cumplía todos sus requisitos. Debido a ello, el soltero tuvo muy claro que le iba a decir que sí en la decisión final de First Dates. Una velada que no acabó nada mal y por la que ambos dieron rienda suelta a la pasión en el reservado.