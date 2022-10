‘First Dates’ | Un affaire de Pipi Estrada busca el amor: «También he estado con muchos políticos»

El pasado jueves 20 de octubre First Dates regresó a la parrilla televisiva española para presentar a sus espectadores los nuevos comensales que se han sumado a la aventura del amor. Un encuentro donde pudimos conocer a Mariajo, una soltera con un curriculum amoroso cargado de celebridades del panorama nacional.

La comensal llegó al restaurante de Cuatro presentándose como una mujer que siempre ha gustado mucho, tanto a hombres como a mujeres. “No paran de escribirme por las redes sociales”, confesó a Carlos Sobera. De hecho, en su lista de encuentros amorosos, mencionó nombres de personajes famosos con los que había tenía un affaire como Pipi Estrada, Manolo Rollo o políticos.

Una pareja encantada, una lluvia de piropos y un perfume embriagador 🥰 Reservas confirmadas y nuevas parejas de camino al restaurante. ¡Nos vemos en una hora en #FirstDates18O! ❤️ pic.twitter.com/nH0Pc3PsXc — First Dates (@firstdates_tv) October 20, 2022

«Yo no he hablado porque sino estaría en otros programas ganando dinero”, señaló. Asimismo, Mariajo ha explicado que es una medium y que ha heredado el don de su madre, unas declaraciones que dejaron al presentador sin palabras. “Sientes una palmada en el culo, te susurran al oído, te agarran del brazo… Sabes que está pasando algo que no es de este plano”, explicó.

Su cita de la noche fue Juanjo, un hombre católico practicante que asegura rezar todos los días y que quedó encantado con la comensal. Sin embargo, aunque ella se mostró encantadora con él en todo momento, ella no pudo decir lo mismo. “La primera sensación ha sido mala, he sentido que no”, dijo en uno de los totales.

Pero, uno de los temas de la discordia fue el de los viajes. Aunque los dos señalaron ser muy aventureros, Mariajo expresó que era más de recorrer España, mientras Juanjo apostaba por ciudades como Nueva York al ver que era la ciudad soñada de la comensal. Y es que, todo lo que ella decía sobre sus gustos también era compartido por él, con el objetivo de hacerle ver que lo tenían todo en común. Pero, la realidad era otra.

«Corto, sobre todo en el tema cultural”, señaló Mariajo. Lo que está claro es que ha sido una cita en dos planes casi astrales completamente opuestos. Mientras Juanjo creía que tendría una segunda cita por compartir tantas cosas en común, Mariajo tenía muy seguro que no iría con él ni a Nueva York ni a Jerusalén. Un punto que en la decisión final de First Dates el comensal no vio venir, por lo que le sentó como un jarro de agua fría.