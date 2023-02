‘First Dates’: un accesorio de Carlos deja en shock a Fani, su cita

Una noche más, First Dates regresó a Cuatro con una nueva entrega. Y una noche más, los espectadores se volvieron a quedar muy sorprendidos con los comensales que acudieron al restaurante del programa en busca del amor. Entre ellos, uno de los que más dio que hablar fue Carlos.

Carlos llegó al programa con las cosas muy claras. El joven, natal de Colombia, apareció en el restaurante con un instrumento musical típico de su tierra y con un peine en el pelo: «Me gusta retocarme de vez en cuando para tenerlo perfecto», aseguró.

No obstante, a su cita, Fani le horrorizó el complemento de su acompañante, y así se lo hizo saber a las cámaras del programa: «Con el peine ese en la cabeza me ha parecido un poco… no quiero decir, friki, pero que no me ha gustado mucho. Creo que no va conmigo».

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates21F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/eEYvhnvezQ — First Dates (@firstdates_tv) February 21, 2023

En la cena, Fani y Carlos fueron conociéndose y al rato de la conversación a la joven ya se le había olvidado que Carlos tenía un peine en la cabeza, ya que el colombiano la cautivó desde un primer momento con su simpatía y forma de ser.

En el reservado finalmente terminaron dándose un beso: «Soy su Cupido de chocolate, rico y delicioso», afirmó Carlos, completamente seguro de que había conquistado a su cita. Y no se equivocaba, pues Fani se mostraba muy cómoda con él.

Al final, a pesar de ser de Las Palmas y de Madrid, Fani sí que quiso tener una segunda cita con Carlos: «Creo que ha fluido una energía muy buena entre nosotros». Por su parte, el colombiano, coincidió con Fani y también quiso volver a quedar con ella para seguir conociéndose.