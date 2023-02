‘First Dates’: Eduardo sorprende con una proposición indecente a su cita

La pasada noche del 21 de febrero, Cuatro emitió el segundo programa especial de First Dates de la denominada Semana Blanca. Una de las comensales ha rechazado a su cita porque no le ha gustado un aspecto fundamental de su vida.

Eduardo es el soltero que ha llegado al restaurante buscando una mujer atractiva, romántica y activa. Él se define como un hombre familiar y, por tanto, busca una pareja que también lo sea. Aunque es un hobbie, le encanta el esquí y se sacó el título de monitor en Nueva Zelanda. Su cita ha sido Nikol, una mujer que viajó de Praga a Barcelona por amor y decidió quedarse. Busca que su futura pareja sea también su mejor amigo y es monitora de esquí. De hecho, el casco que portaba le ha salvado dos veces la vida. Además, también le gusta el vóley playa. El hombre ha estado encantado de comprobar que compartían gusto por el esquí y que él vivía donde ella iba a esquiar.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤ ¿Habrá algún flechazo esta noche? Quédate con nosotros y sigue #FirstDates21F en directo en @cuatro ➡ https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/eEYvhnvezQ — First Dates (@firstdates_tv) February 21, 2023

La pareja ha demostrado ser de lo más atlética y atrevida y ella ha confesado que también le encanta saltar en paracaídas. Lo ha hecho solo una vez, pero ha sentido que es incluso mejor que practicar sexo. Él se ha sorprendido mucho y no ha dudado en proponerle un plan: “Saltamos en paracaídas y luego tenemos sexo, y me dices que es mejor”. La soltera también ha revelado que le gusta tener sexo en plena naturaleza, cosa que Eduardo no ha hecho, pero tampoco le importaría.

Nikol ha querido saber si su acompañante tenía hijos y cuando él le ha dicho que sí se ha llevado un gran chasco. Su cita tiene dos hijos y además viven con él. Ella busca una pareja que le dedique solo tiempo a ella. Ambos han hecho un brindis y el hombre ha brindado porque se volvieran a ver, cosa que a ella le ha parecido muy tierna. La comensal también ha preguntado por los anillos que él llevaba y Eduardo no ha dudado en aprovechar la situación.

El hombre ha querido intercambiar un anillo por un beso, cosa que la de Praga ha rechazado hasta en dos ocasiones. Eso sí, se ha valido del sentido del humor para hacerlo. En la decisión final, Eduardo ha querido seguir conociendo a Nikol fuera de First Dates e ir a esquiar juntos, pero ella lo ha rechazado debido a que tenía dos hijos y ella busca un hombre sin ocupaciones.