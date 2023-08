‘Fiesta’ sufre una brutal agresión a sus reporteros: “Queremos irnos de aquí cuanto antes”

El pasado sábado el programa Fiesta vivió un momento de mucha tensión. La reportera Silvia Álamo fue agredida en la localidad de Villavieja de Lozoya, en Madrid, donde se celebraba una polémica fiesta que el formato de Telecinco decidió cubrir.

«Se trata de un encierro en que niños corren sorteando bueyes», indicó el programa antes de que la periodista hablase con personas que se encontraban en la localidad madrileña, para conocer si estaban a favor en contra de esa fiesta.

El problema llegó cuando un vecino tiró de varios bueyes para atacarla a ella y también al realizador que la acompañaba, Mariano Gutiérrez. «De verdad, o sea, esta persona… Mírale, es que no se puede. Así no se puede», comentó la periodista en directo desde Villavieja de Lozoya.

Un vecino de Villavieja de Lozoya ataca al equipo en un evento taurino: «Nuestra compañera ha tenido que salir corriendo» https://t.co/GYcOyQCciE — Fiesta (@fiestatelecinco) August 19, 2023

José Ángel Leiras, colaborador del programa de Telecinco, explicó lo que había ocurrido: «Nosotros nos acercamos para hablar con todas las partes. La alcaldesa del pueblo no ha querido atendernos. Hay una polémica, hay un encierro infantil con unos bueyes mansos, pero unos bueyes, con la participación de niños de ocho, nueve y diez años. Queríamos saber cuál era la opinión que hay en el pueblo para hacer un reportaje. Desde el primer momento en que ponemos el pie en el pueblo y sacamos la cámara, empezamos a recibir insultos y amenazas».

Mientras que Frank Blanco añadió: «Espero que nuestros compañeros estén bien. Un poquito de calma, estamos en el 2023 y esto es una anomalía». Tras una pausa publicitaria, el presentador contó que no iban a mostrar nuevas imágenes de la localidad madrileña en directo: «No podemos volver a conectar porque nos han reventado la cámara».

Silvia Álamo llamó a Fiesta ye explicó que: «Perdonadme los nervios, hemos vivido una situación un poquito tensa. Quiero decir que la Guardia Civil ha venido corriendo a ayudarnos y estamos con los trámites para poner la denuncia. Ha sido una situación muy desagradable… Por si hay alguien que piensa así, no ha sido provocada por nuestra parte».

La periodista añadió que: «La Guardia Civil me había pedido que no me metiera dentro del recinto para evitar este tipo de altercados. Yo me he mantenido alejada en todo momento. Iba a hacer el directo alejada y ha sido cuando ha venido un señor con los bueyes. Me ha empezado a perseguir… Era la segunda vez que lo hacía, supongo que para asustarme».