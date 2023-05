Emma García estalla contra Ginés Corregüela en ‘Fiesta’: “¡Maleducado!”

Ginés Corregüela y Yaiza Martín se han convertido en protagonistas de la actualidad en Mediaset, tras haber sido pillados en Sevilla disfrutando de su amor. Es entonces cuando el programa Fiesta, presentado por Emma García, se propuso captar muchas más imágenes de los exconcursantes de Supervivientes 2023.

A pesar de los esfuerzos, parece que lo que sucedió dejó completamente sin palabras a Emma García, que no dudó en arremeter contra el conocido como “Rey de los Bocadillos”. ¿Qué es lo que ocurrió exactamente? Que Ginés Corregüela no solamente no respondió a las preguntas del reportero de Fiesta, sino que ni tan siquiera le miró a la cara. Un gesto que no pasó desapercibido por el equipo.

“Me ha sorprendido para mal”, comenzó diciendo Emma García en el programa Fiesta. “Una cosa es que no quieras contestar y otra cosa es que ni mires a la persona que tienes ahí. Me ha parecido maleducado con su forma de proceder”, aseguró. Todos los allí presentes se mostraron de acuerdo con sus palabras.

“Ginés sabe perfectamente que estamos aquí, y yo comprendo que sea una situación difícil, pero ayer yo estuve con ellos”, continuó diciendo la presentadora del programa de Telecinco. “No lo he entendido. Es tan sencillo como decir que no quieres contar nada. Ha sido un momento bastante tenso y esperábamos un mínimo de él”, reconoció.

Lejos de que todo quede ahí, Emma García también se pronunció sobre la participación de Ginés Corregüela en Viernes Deluxe tan solo unas horas antes: “¿Este señor es así?”, preguntó tras escuchar sus declaraciones. “No se trata de sinceridad, se trata de respeto”, aseguró la presentadora de televisión, zanjando el asunto.