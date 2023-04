Emma García, entre risas al recordar un íntimo suceso con Julio Iglesias

Como ya es habitual cada fin de semana, Fiesta regresó a Telecinco para ofrecer a los espectadores un nuevo programa con la mejor actualidad del corazón. Un encuentro donde Emma García se convirtió en una de las grandes protagonistas de la tarde al hablar de su episodio con el cantante Julio Iglesias.

Tal y como se ha comunicado, el artista de 79 años podría regresar a nuestro país desde Miami más pronto de lo esperado. El motivo de ello se debe a que, según ha contado su hijo Julio José, le han ofrecido actuar en la inauguración del nuevo estadio Santiago Bernabéu. Todo ello sumado a la próxima publicación de sus memorias.

Pero, lo que no dejó indiferente a nadie fueron las palabras de la presentadora ante la mención del cantante madrileño. «Ojalá diera un concierto aunque fuese un espacio íntimo, ¿eh? Sería maravilloso. Un beso a Julio Iglesias si es que nos está viendo. Yo fui a la que le echaste los tejos hace un montón de años», dijo Emma García.

Una inesperada confesión que dejó al resto de colaboradores sin palabras y por la que Emma no pudo evitar tener un ataque de risa. «¿De verdad? ¿Emma?», preguntó curiosa Alexia Rivas. «Hija por favor que era una broma. De este tema ya hemos hablado muchas veces», le respondió la comunicadora sin filtros.

Asimismo, y aunque la presentadora quiso concluir el tema que la relaciona con Julio Iglesias, el resto de sus compañeros no obviaron el hecho de que se puso roja al mencionarlo. «Se había puesto roja. Entre broma y broma, la verdad asoma», comentaban. Por su parte, Emma García finalizó el momento rápidamente. «Es que me hace gracia solo recordarlo del cachondeo que tuvimos en su día. Me he puesto roja, ¿pasa algo? Me ruborizo», dijo.