Emma García y todo el equipo de Fiesta han sido los encargados de llenar las tardes de la Semana Santa en Telecinco, unos días en los el equipo del programa ha aprovechado para sacar unas fotos comprometedoras de la presentadora. Ella, que no había sido informada de este asunto, ha asistido perpleja a cómo todos los colaboradores han podido verlas antes que ella. Las alarmas saltaban en el plató, además de llenarlo de imágenes de alerta, lo que hacía pensar que se trataba de unas imágenes muy delicadas, sembrando el pánico y los nervios en la conductora, que no hacía más que preguntar por lo que podría salir en pantalla.

Cuando lanzaban la noticia, todos esperaban que se tratase de unas imágenes comprometidas de algún famoso o de incluso un colaborador, pero nunca de la presentadora, que siempre guarda su intimidad ante las cámaras. En este caso, no ha podido pararlo y ha visto como todos sus compañeros se arremolinaban a un teléfono móvil para verlas. Ella, a unos metros de distancia, no podía verlas y debía esperar a que saliesen en pantalla. Todos ellos destacaban que se trataban de unas fotos en las que aparece en una faceta completamente desconocida, por lo que ella sospechaba que podía ser un robado en una playa, algo que no le estaba gustando mucho.

El público del plató también ha podido verlas antes que ella, desatando la risa entre las gradas, lo que le ha gustado incluso menos. En ese momento ha decidido que no quería que se viesen en antena, aunque no ha podido pararlas y se han podido ver.

Lejos de pillar a Emma García en la playa o en una situación comprometida, las fotos pertenecen a un posado que ella hizo en el pasado y en el que trabajó con fotógrafa y estilista para realizar un cambio radical de imagen. En ellas, se la puede ver con barba, pelo más largo y una guitarra, convertida en un hombre.

«Es muy fuerte. Tengo un pasado, ya está. Soy yo, guapísima no, en todo caso guapísimo», ha bromeado con los colaboradores. «No sabía que iban a salir estas fotos. Esto es una transformación que hicimos en un reportaje fotográfico con una estupenda fotógrafa. Iba dando los pasos y te iba transformando de arriba a abajo hasta que salió este hippie de los años 60», ha explicado, ya mucho más tranquila.

Lejos de avergonzarse, ha recordado con mucho cariño aquella sesión de fotos en la que los resultados son más que evidentes. «Me impactó muchísimo, no sé cómo lo veis. Me quitaron todo, me pusieron de todo y luego había otras fotos donde se veía la transformación», ha confesado.

«¿Sabéis que me pasó cuando vi el resultado? que me hizo recordar a mi abuelito. Yo me gusto, me gusto más que así, me veo con punto», ha rematado la presentadora de Fiesta, que ha podido quedarse mucho más tranquila después de lo que parecía ser una encerrona por parte de su equipo del programa.