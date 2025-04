El final de la etapa de Sálvame en Telecinco tuvo muchas consecuencias, una de ellas fue la de no poder hablar de muchos famosos que durante años fueron protagonistas de numerosas horas del programa. El paso de Gloria Camila Ortega por De viernes ha supuesto que se levantase ese veto en el que ella estaba incluida, algo que la propia Emma García no ha podido evitar comentar en Fiesta este pasado fin de semana. El motivo no era otro que tener en el plató a Kiko Jiménez, que fue novio de la hija de Ortega Cano, siendo uno de los señalados por ella durante la entrevista.

Además de asegurar que tiene muchas cosas pendientes con su hermana Rocío Carrasco, Gloria Camila se mantuvo asegurando que Kiko se acercó a ella solamente por interés, buscando la fama gracias a ella. «Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos una relación. Todo fue mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida. Él tenía su objetivo claro, por eso a día de hoy soy muy desconfiada». La hija del torero y de Rocío Jurado le ha seguido atacando, diciendo a las cámaras que se trata de una persona «dañina», unas palabras que para el jienense no han pasado desapercibidas y ha querido contestar ante las cámaras de Fiesta, espacio en el que colabora.

«Vamos a ponernos en contexto. Gloria dice que ha estado tres años fuera porque no estaba bien, pero vamos a ser francos. Estaba fuera porque estaba vetada de Telecinco, tanto ella como todo el clan», así ha querido comenzar Jiménez su intervención. De esta manera, ha dejado claro que no se trataba de una decisión propia de Gloria, más bien de algo completamente obligado.

Recordando que todo fue fruto de la polémica por la emisión de la docuserie de Rocío Carrasco y las denuncias que se produjeron, Kiko ha querido puntualizar que ella ha estado en otras televisiones. «Estuvo en Antena 3, en Espejo público, pero como no funcionaba…», así ha recordado que Gloria no ha estado tres años sin hablar, solo ha sido en Mediaset.

Para rematar, Kiko ha desvelado que el levantamiento de este veto se le ha comunicado a los colaboradores hace algunas semanas, por lo que no se trata de ninguna sorpresa para ellos, pese a que ninguno haga referencia a este tema. «Hace dos semanas nos lo comentaron a todos, que se les había levantado el veto a esta gente y que van a ir pasando uno por uno», así ha explicado a la audiencia las cosas con total claridad.

Emma García no ha querido negarlo y solamente ha podido puntualizar que irán pasando «los que quieran» por los platós de Mediaset. Antes que Gloria Camila, Olga Moreno, Rosa Benito y Amador Mohedano han ido abriendo camino y volviendo poco a poco a ser protagonistas, todos ellos sentándose (previa exclusiva) en el plató del programa De viernes, que presentan cada semana Santi Acosta y Bea Archidona.