Fernando Tejero, destrozado tras la muerte de un ser querido: «El dolor me atraviesa»

No es ningún secreto que Fernando Tejero se ha convertido en uno de los actores más queridos de nuestro país. Recientemente, ha sido noticia por algo realmente doloroso y trágico. ¿El motivo? Ha tenido que decir adiós, para siempre, a uno de los pilares más importantes de su vida. Estamos hablando de la muerte de Pepa, una de sus perras.

«Te amo. Mi amor, mi Pepa. Vuela alto», escribió Fernando Tejero en sus historias de Instagram, junto a una imagen. Lejos de que todo quede ahí, el actor de La que se avecina ha querido compartir una publicación en la mencionada red social. En ella, ha escrito un texto de lo más emotivo con el que se despedía, públicamente y para siempre, de una de sus mayores compañeras de vida.

«El dolor me atraviesa y junto a tu ausencia no me dejan dormir y lloro. Te marchaste ayer mi amor, mi Pepa y te extraño, cómo te amo…. Infinito», comenzó diciendo el que fuera actor de Aquí no hay quien viva, dejando claro que su perra ha sido y será siempre uno «de los seres» que más ha querido en su vida.

«Lo he intentado y creo que lo he conseguido. Sin duda, has hecho que los trece años que hemos pasado juntos hayan sido mejores que si no hubieses estado», continuó explicando el actor, visiblemente afectado por esta noticia. Aprovechando la ocasión, Fernando Tejero quiso ir mucho más allá:

«Gracias por todo, mi amor, bonita, mi Pepa. Lía, Lua y yo esperamos volver a juntarnos contigo si es que hay un después. Mientras tanto, seguimos aquí viviendo tu recuerdo cada segundo», expresó. A pesar de haber sufrido una pérdida tan dolorosa, tiene la compañía y el apoyo de sus otros dos perros: «He cambiado mi modo de vida por mis perros. He dejado de ir a muchos sitios por mis perros. Habrá gente que lo entienda, habrá gente que no. A los perros, cuando se les quiere, son como los hijos. Los hijos entienden por qué te vas y tal, pero los perros no».