La durísima confesión de un queridísimo actor español: «Abusaron sexualmente de mí»

Un queridísimo actor español ha realizado la confesión más dura de toda su carrera, reconociendo que abusaron sexualmente de él. Fernando Tejero es conocido por su papel en una serie de humor como ‘La que se avecina’ entre otros grandes éxitos de la televisión y del cine. Estamos acostumbrados a que nos haga reír, aunque en la vida de este actor ha habido episodios que le han hecho llorar en más de una ocasión. Esta es la durísima confesión de un queridísimo actor español pone los pelos de punta a sus seguidores y a todo el país.

Fernando Tejero ha realizado a Carles Francino la confesión más dura de su vida. Este actor se ha convertido en el protagonista de unas declaraciones que han sido muy difíciles de realizar y de escuchar. Este gran actor que normalmente nos hace reír con su arte, ha pasado de la risa a las lágrimas recordando su dura infancia.

Tejero vivió gran parte de su infancia con sus tías, tal como él mismo confesó: “»Me fui a vivir con mis tías, por estas cosas absurdas que se hacían en el sur. Yo fui un niño prestado, y ahí sufro un abandono. No culpo a mis padres, porque ellos no son conscientes de lo que eso iba a suponer para mí a la larga».

Cuando una de sus tías enfermó de cáncer volvió con sus padres. Tejero explicó su infancia y adolescencia, nada fácil. Tal como él mismo reconoce: “Yo viví una época jodida, muy jodida. De pequeño es verdad que yo tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón… me llamaban de todo».

Durante esta época también sufrió un abuso sexual por parte de un chico mayor que él. Algo que traumatizó al popular actor y le ha llevado a dar esta inesperada confesión que según dice ha sido determinante para su futuro. Su niñez y adolescencia fueron dignas de una película con un final, por suerte, feliz.

Fernando también dice que: “Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia… Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cuál era». De esta forma llegó a convertirse en el actor que es hoy en día.