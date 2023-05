La durísima confesión de una actriz española: “Venía a mi casa y me violaba”

Esta actriz española ha decidido contar toda su vida en una serie en la que se abre en canal, contando una dura confesión sobre un hombre que la violaba. Bárbara Rey se ha convertido en una de las mujeres que ha decidido sacar todo lo que lleva dentro, sin pelos en la lengua ha hablado de su pasado. La vida idílica que parecía que tenía se aleja de la realidad ante una serie de episodios que son una auténtica pesadilla para ella y para toda su familia.

La dura confesión de Bárbara Rey

Bárbara Rey y Ángel Cristo protagonizaron un matrimonio que parecía de película, la vedette y el empresario del sector del circo se conocieron en su mejor momento. Ambos triunfaban en lo suyo y eran referentes, aunque con el paso del tiempo, todo acabó siendo radicalmente distinto a cómo había empezado.

La actriz ha decidido contar lo que vivió en el que considera su peor año de matrimonio. Las infidelidades del que fue su marido eran cada vez más y más grandes, hasta el punto que ya su amor estaba a las últimas. Bárbara no podía perdonar más y Ángel no estaba dispuesto a ceder para dejar a la madre de sus hijos.

En 1988 Bárbara confiesa que fue su peor año de matrimonio. No pudo aguantar más una situación que se convirtió en una fuente de problemas y de tensiones entre ambos. El amor estaba totalmente roto y Bárbara ya no quería mantener relaciones con Ángel, de hecho, no quería ni que le tocase. Pero no era fácil mantener las distancias y la situación acabaría siendo extremadamente difícil para la actriz.

Tal como cuenta Bárbara cuando empezó los trámites del divorcio, el que fue su marido: “Me insultaba, daba una patada a la puerta de mi dormitorio y me violaba escupiéndome en la cara y llamándome puta”. Sin poder aguantar las lágrimas ha confesado este duro episodio de una vida que no fue nada fácil para ella.

Era madre de dos hijos por los que merecía la pena luchar, pero eso no impidió que tuviera que vivir momentos muy tensos con el que fuera su marido. Bárbara y Ángel acabaron separados, pero no sin antes poner a prueba la vida de una actriz que se desmoronó por completo.