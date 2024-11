Esta edición de Gran Hermano no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. El pasado jueves, el reality celebró una gala verdaderamente impactante, a la par que histórica. De hecho, recibió el nombre de ‘La gala de los poderes’. De esta manera, todos y cada uno de los concursantes de esta edición tenían en su poder varios poderes. Entre ellos, la nominación perpetua, la resurrección, el veto de la nominación o, incluso, la expulsión fulminante. Este último poder, de hecho, cayó en manos de Edi. Tras meditarlo, tomó la firme decisión de expulsar de forma directa a Maica. A pesar de todo, la organización de Gran Hermano tomó una contundente decisión: dejar que el público, a través del televoto, aceptase o no que la joven pusiese punto y final a su concurso. Algo que generó mucha polémica puesto que, en el resto de poderes, la audiencia no tuvo ni voz ni voto. Solamente en ese poder.

Pero no todo quedó ahí, ya que las críticas fueron a más cuando Maica, mientras se enfrentaba al televoto express, no podía ser nominada por el resto de sus compañeros. Finalmente, la audiencia eligió que la joven no abandonase la casa de Guadalix de la Sierra, lo que ha provocado que la familia de Edi haya dado el paso de estallar, como nunca, contra la organización de Gran Hermano. A través de un comunicado compartido en el perfil de Instagram del concursante, han hecho saber lo siguiente: «Cada concursante debía elegir una figura que ocultaba un poder, pero Edi, siendo el último en escoger, no tuvo opción alguna. ¿Y qué le tocó? Ejercer un poder que obligaba a expulsar a un compañero. ¿La sorpresa? ¡La producción lo forzó a hacerlo! Edi, sin tener más opción, expulsó a Maica, la persona con menos afinidad con él en la casa, algo totalmente lógico».

Fue entonces cuando la familia de Edi fue más allá: «Pero aquí no acaba la historia. ¡El programa sacó un as bajo la manga! Apareció un poder extra que modificó todo: Maica no fue expulsada directamente, como el poder indicaba, sino que la decisión pasó a la audiencia. Y adivinen qué, ¡la audiencia decidió que no debía ser expulsada!».

Lejos de que todo quede ahí, en este comunicado, han añadido algo más: «Y como si fuera poco, el programa decide que Maica no solo se libra de la expulsión, sino que tampoco puede ser nominada esa semana, ya que comienzan las nominaciones sin su presencia. ¡Semana salvada gracias al programa! Y, mientras tanto, Edi sigue siendo el blanco de ataques y manipulaciones».

En este comunicado en cuestión, no solamente inciden en el favoritismo hacia varios concursantes, sino también inciden en que están hartos de la «manipulación»: «Es inaceptable cómo manipulan los videos sobre Edi desde el minuto uno de su participación en el concurso. Es evidente el favoritismo hacia ciertos concursantes, mientras otros son atacados sin piedad. Estamos indignados con esta manipulación constante y queremos que se sepa lo que está pasando».

Y van más allá: «No podemos seguir permitiendo que el programa maneje las decisiones a su antojo, dejando en evidencia su falta de imparcialidad (…) Esto tiene que parar. La audiencia ya está cansada de la manipulación. ¡Es hora de que el programa sea justo para todos los concursantes y deje de manipular los resultados a su favor! Por eso, hacemos este llamado a todos los que creemos en la justicia y en la verdad».