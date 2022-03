Lejos quedaron los años locos en los que el cantante de boleros, rancheras y coplas se convirtió en uno de los personajes del mundo del corazón de los que más se hablaba. Actualmente, Falete vive centrado en su carrera musical y en su matrimonio con un joven compositor.

Aunque su talento para cantar era innegable, lo cierto es que solo los más aficionados al flamenco conocían su voz. Su amistad con Isabel Pantoja le hizo saltar a los medios, centrando la atención en su particular voz. Él fue uno de sus apoyos durante su paso por la cárcel.

Tal y como le pasó a su amiga y compañera de profesión, sus escándalos amorosos le salpicaron y le hicieron saltar a la prensa. Su noviazgo con José Isaac, apodado como Caballito, le dio más de un quebradero de cabeza.

El joven, con el que llegó a comprometerse, fingió sufrir un secuestro. Tras una alocada puesta en libertad, no dudó en acudir a los platós de televisión para acusar al artista de haber preparado un montaje con el que ganar más fama.

Desde ese momento, Falete prefirió cerrarse por completo ante la prensa, aunque no dejó de acudir a programas de televisión y entrevistas. Su momento más recordado fue su participación en Splash, ‘famosos al agua’. Aunque dejó buenos momentos, no llegó muy lejos, y la victoria la consiguió el exgimnasta Gervasio Deffer.

En el año 2014, después de haberse incluso sacado el carnet de conducir gracias a un programa de laSexta, se casó con un desconocido chico llamado Omar Dalí. Desde entonces, de la pareja apenas se sabe gracias a las pocas fotos que comparten en su redes sociales.

Él es puertorriqueño y apenas es conocido en España y el cantante habló de él en su paso por ‘Mi casa es la tuya’ con Bertín Osborne. «Ahora tengo mi pareja, vivo con una persona a la que quiero mucho, y lo quiero todavía más porque me da mi espacio, me da mi sitio, no le interesa quién soy, ni mi profesión», dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de OMAR DALÍ (@iamomardali)

Su marido es Omar Dalí, el músico y compositor con el que se casó en la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra. En su vida también muy importante su madre, de la que solo le separan 15, le tuvo muy joven, y ella es uno de los motivos por los que no quiere marcharse de su Sevilla.

Lejos de la prensa rosa, Falete continúa con una gran carrera artística, habiendo publicado en el 2019 un disco, que lleva por título ‘Prefiero ser así’. La pandemia cortó por completo su gira, que debía llevarse a cabo a lo largo de 2020, pero que ha retomado ya a estas alturas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Falete (@faleteoficial)

Además de subirse a los escenarios de forma regular, actualmente con su espectáculo ‘Desnudando el alma’, también es posible verle en televisión de forma habitual. Ante su negativa a mudarse de Sevilla, es fácil verle en programas de Canal Sur como ‘Gente Maravillosa’ o ‘Tierra de talento’, entre otros.