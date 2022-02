‘Lo de Évole’ afronta su segundo programa después de la profunda entrevista al cantante Morad. El deportista Gervasio Deferr será el invitado de este domingo en una charla en la que contará el gran infierno que sufrió a la vez que tocaba el cielo en lo profesional.

En su carrera ha conseguido llegar a lo más alto ganando la medalla de oro en los juegos de Sidney y Atenas. En el año 2011 dijo basta tras años en los que no supo controlar sus adicciones a las drogas y el alcohol.

Los peores días a nivel personal coincidieron con el momento de sus mayores éxitos, tanto que llegó a ganar una medalla «de borrachera». «Imagínate, no me acuerdo de cómo me fui a dormir…», confiesa el invitado de ‘Lo de Évole’ en uno de los avances de lo que se podrá ver este domingo.

Esta charla coincide con la publicación de ‘El gran salto’, un libro en el que narra estos duros episodios de su carrera. «Mi madre se moría y yo no podía estar porque estaba ciego… Hay cosas imperdonables en mí…», confesará el gimnasta en la entrevista.

Pidió que los controles pararan.

Y pararon. pic.twitter.com/bFcDeQUPzC — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 25, 2022

Tal y como adelanta laSexta en sus promociones, sus entrenadores y seleccionadores estaban enterados de sus problemas, pero su gran talento en el mundo de la gimnasia le sirvió para ser uno de los grandes de su época.

Tal y como comenta, llegado un momento pidió que durante unos meses no se le practicasen controles de drogas, sabiendo que daría positivo. Ese tiempo, apenas unos meses, le sirvieron para prepararse unos Juegos Olímpicos y ganar a sus rivales.

En su estreno el pasado domingo, ‘Lo de Évole’ firmó un buen 9’8 de share y mantuvo el interés de 1.586.000 espectadores en la entrevista al cantante Morad. Este segundo programa se podrá ver en laSexta a partir de las 21:30 h, una hora menos en Canarias.