Este domingo ‘Lo de Évole’ regresó a LaSexta. La nueva temporada del programa de entrevistas de Jordi Évole prometía arrancar fuerte, y así fue. Tras una encuesta a los espectadores, la cadena emitió en la primera entrega del programa, la entrevista del presentador catalán a Morad.

El rapero El Khattouti El Horami, más conocido como Morad, se ha convertido en uno de los cantantes más exitosos entre los jóvenes de nuestro país. No obstante, hasta ahora no había concedido ninguna entrevista en televisión.

En el inicio de programa, el artista explicó sus inicios en la música y lo que le costó poder vivir de su trabajo: «Yo, en mi primer tour no gané ni mil euros, porqué me llevé a nueve amigos conmigo y un amigo mío estaba en busca y captura y no podía coger un vuelo y cogimos una furgoneta. Me los gasté todo en ellos, eran nueve habitaciones de hotel, nueve comidas, me dije que ese tour era para vivirlo», explicó.

De La Florida al mundo. Pero en furgoneta y con los colegas. #LoDeMorad pic.twitter.com/3ADkf6uJu4 — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022

Al ser preguntado por Jordi Évole, sobre como gana dinero si aún no ha sacado un disco en formato físico al mercado, Morad explicó que gana dinero gracias a las reproducciones que tienen sus canciones en plataformas como Spotify o YouTube.

«No sé una cifra exactamente, pero es verdad que he ganado mucho dinero, más que un futbolista de Primera división en un año. Puedo llegar a hacer un millón al año. De YouTube, Spotify, los bolos que hago», expresó el artista.

Gasta más de 100.000€ en abogados. Para él y para los suyos. #LoDeMorad pic.twitter.com/Qs3Ii1hpXB — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 20, 2022

Morad explicó que cuando comenzó a ganar dinero, ni siquiera sabía cómo abrir una cuenta bancaria, y que tuvo problemas para abrir una: «Yo antes no tenía ni cuenta en el banco, nunca había cotizado en mi vida. Los bancos, cuando quise abrirme una cuenta, no me dejaban, no sabía explicarme, ellos no me entendían, decía que ganaba el dinero en la música y me decían ‘pírate de aquí’. Fui a todas las sucursales del barrio, al final mi madre tuvo que hablar con el banco, pero en Sant Feliu, a tres pueblos de aquí».

Por otro lado, durante su entrevista en ‘Lo de Évole’, Morad se sinceró sobre el racismo que a día de hoy sigue habiendo en España, y que él mismo vive cada día. «Yo no puedo coger el metro. La gente se coge el bolso. Si me siento, se levanta la de al lado», reconoció el artista, asegurando que alguna vez le han parado por la calle pensando que les iba a robar.