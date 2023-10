Eva Longoria confiesa en ‘El Hormiguero’ por qué acabó en el hospital en su luna de miel

El glamour de Hollywood volvió a llenar el plató de El Hormiguero para cerrar una gran semana de invitados del mundo del cine, de la música y la política. La elegida para este broche final ha sido Eva Longoria, que acaba de estrenarse como directora de cine con la película Flaming’ Hot.

Se trata de una de las estrellas más grandes del mundo de la interpretación, especialmente tras su papel en la serie Mujeres desesperadas, todo un fenómeno planetario. Paralelamente a su carrera como actriz ha comenzado a su aventura como productora y también en la dirección, confirmándose al estrenar su primer largo.

Este estreno es especial para ella, ya que se trata de la historia de superación de un emigrante mexicano que consiguió trabajo como conserje en la oficinas y en la fábrica de una conocida empresa multinacional de alimentación. Allí consiguió crear un nuevo sabor que sacó de la crisis a la empresa gracias a que vio potencial en el público mexicano, con ganas de probar productos picantes.

“Me parece una historia increíble”, @EvaLongoria nos cuenta la trama de su nueva película como directora, ’Flamin’ Hot’ #EvaLongoriaEH pic.twitter.com/olhKIOLcCh — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 5, 2023

La relación de Eva Longoria con España

Aunque la invitada de El Hormiguero llegaba recién aterrizada desde Hollywood, lo cierto es que tiene una enorme relación con España, donde pasa gran parte del año en su residente de Marbella. Allí se ha convertido en una de las filántropas más conocidas del mundo gracias a su participación en causas benéficas.

Pero su relación con nuestro país no acaba ahí. Su gran sueño es comprar la casa de sus antepasados en la localidad asturiana de Longoria, una pequeña pedanía con apenas una veintena de casas en pie. Por ahora no ha podido hacer realidad esta idea, pero su intención es poder disfrutar de sus raíces asturianas.

¿Por qué Eva Longoria acabó en el hospital en su luna de miel?

En un momento dado de la entrevista, la directora tuvo la oportunidad de explicar más detalles de su primer largometraje: «Es sobre el hombre que inventó los Cheetos picantes, que es el snack número 1 en el mundo». Además, añadió: «Es la historia del limpiador de los baños, que vio que no había productos para los latinos en EEUU e inventó este producto; es un relato increíble de superación».

De esta forma, Pablo Motos quiso saber cómo de importante era el picante en la vida de Eva Longoria. Ella fue completamente sincera: «Me encanta. Hay un programa de tele que tienes que ir tomando más picante cada vez, y a mí me encantaría ir». Por si fuera poco, compartió una anécdota que no dejó indiferente a nadie: «En mi luna de miel fuimos a Tailandia, y en el restaurante nos aconsejaron no pedir los platos más picantes del menú y con una cucharada acabamos en el hospital. Es otro nivel allí».