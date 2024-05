‘Eurovisión 2024’: presentadores y quién será la portavoz del jurado español

Esta noche tendrá lugar la gran final del Festival de la Canción de Eurovisión 2024. Será a las 21:00 horas que dará comienzo la última fase del concurso en la que Nebulossa cantará su tema Zorra en el escenario de Malmö, en Suecia, y por fin se conocerá al ganador de la edición número 68 del festival.

A tan pocas horas del certamen, ya se conocen todos los detalles de la gala que está a punto de coronar a su ganador. Como cada año, habrá presentadores que dirijan la gala. En la pasada edición, los presentadores fueron cuatro: Graham Norton, Julia Sanina, Alesha Dixon y Hannah Waddingham. Este año, serán dos presentadoras quienes vaya al frente de la gala.

#Eurovision2024 rehearsals start today 🥳

If you’re looking for exclusive behind the scenes video, follow us on TikTok !

Rehearsal clips and reactions from the artists will be posted during the day 🎙️

Search: Eurovision 2024 pic.twitter.com/q0AKm5UxgB

— Eurovision Song Contest (@Eurovision) April 27, 2024