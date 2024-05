‘Eurovisión 2024’: lista completa de participantes y canciones

Ha sido una larga espera. Pero, por fin, pronto el contador llegará a su gran final. El próximo sábado 11 de mayo los amantes de la música podrán disfrutar de la gran gala final de Eurovisión 2024. Una noche mágica donde Europa entera volverá a reunirse en un mismo escenario.

El público español ya dictaminó sentencia en su momento y eligió a Nebulossa como la candidata a representar a España en el festival. Una apuesta que llega de la mano del tema Zorra. Pero, ¿quiénes son los participantes restantes de la edición?

La mejor semana del año ya está aquí 🥹 ¡COMIENZA LA SEMANA DE EUROVISIÓN! #Eurovision2024 🦊🫶#ZORRA #12PointsSpain pic.twitter.com/zuOHojPshl — Eurovisión España – RTVE 🇪🇸 (@eurovision_tve) May 6, 2024

Así se presenta el Big Five del 2024

Quizás, no todo el mundo lo sepa. Pero, lo cierto es que Eurovisión cuenta con cinco países líderes que juegan con dos ventajas sobre el resto de países participantes. Estos candidatos tienen el pase directo a la gran final del certamen cada año, por lo que no tienen que jugarse su plaza en las semifinales.

Además, tienen la ventaja de poder votar en las semifinales a los países con los que quieren enfrentarse en la gala final. Una serie de peculiaridades que solamente gozan España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, y el país anfitrión. ¿El motivo? Son los los países que más contribuyen económicamente para poder realizar la emisión de Eurovisión y esta es su recompensa. ¡Así se presenta el Big Five este 2024!

España- Nebulossa (Zorra)

Alemania – Isaak (Always On The Run)

Francia – Slimane (Mon Amour)

Italia – Angelina Mango (La noia)

Reino Unido – Olly Alexander (Dizzy)

Suecia – Marcus & Martinus (Unforgettable)

Semifinal 1

La primera semifinal de Eurovisión 2024 tendrá lugar este 7 de mayo. Un encuentro televisivo donde 15 candidatos se jugarán su plaza para poder defender a su país en la gran final del sábado 11. Una puesta en escena que promete no dejar indiferente a nadie y donde la música será la gran protagonista.

Australia – Electric Fields (One Milkali (One Blood)

Azerbaiyán – Fahree (Özünlə Apar)

Chipre – Silia Kapsis (Liar)

Croacia – Baby Lasagna (Rim Tim Tagi Dim)

Eslovenia – Raiven (Veronika)

Finlandia – Windows95man (No Rules!)

Irlanda -Bambie Thug (Doomsday Blue)

Islandia – Hera Björk (Scared Of Heights)

Lituania – Silvester Belt (Luktelk)

Luxemburgo – TALI (Fighter)

Moldavia – Natalia Barbu (In The Middle)

Polonia – Luna (The Tower)

Portugal – Iolanda (Grito)

Serbia – Teya Dora (Ramonda)

Ucrania – alyona alyona & Jerry Heil (Teresa & Maria)

Semifinal 2

La segunda semifinal de Eurovisión 2024 tendrá lugar este 9 de mayo. Una nueva emisión donde los 16 candidatos restantes alzarán su voz para poder defender a su país en la gran final. Una última oportunidad para darlo todo y ser uno de los grandes protagonistas de la edición. ¡Estos son los países que se subirán al escenario!

Albania – Besa Kokëdhima (Zemrën N’dorë)

Armenia – Ladaniva (Jako)

Austria – Kaleen (We Will Rave)

Bélgica – Mustii (Before the Party’s Over)

Dinamarca – Saba (Sand)

Estonia – 5Miinust x Puuluup ((Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi)

Georgia – Nutsa Buzaladze (Firefighter)

Grecia – Marina Satti (Zari)

Israel – Eden Golan (Hurricane)

Letonia – Dons (Hollow)

Países Bajos – Joost Klein (Europapa)

Malta – Sarah Bonnici (Loop)

Noruega – Gåte (Ulveham)

Chequia – Aiko (Pedastal)

San Marino – Megara (11:11)

Suiza – Nemo (The Code)