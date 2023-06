No es ningún secreto que, en una de las recientes galas de Supervivientes 2023, Bosco Blach Martínez-Bordiú se sinceró sobre su supuesto tonteo con Adara Molinero. Y es que, desde su llegada de Honduras, los dos concursantes están cada vez más cerca. Muchos son los que piensan que hay algo más que una amistad entre ellos, y una de las últimas en pronunciarse ha sido Alexia Rivas.

Debemos tener en cuenta que este acercamiento entre Adara Molinero y Bosco es algo que han notado, incluso, sus compañeros de Supervivientes 2023. En un instante determinado, todos se encontraban en la piscina, presenciando un nuevo tonteo entre los dos. Jonan no tardó en pronunciarse: “Parecéis un anuncio. Increíble”, aseguró Jonan Wiergo al verles. El que tampoco quiso perder la oportunidad de opinar al respecto fue Asraf Beno: “Los tortolitos. Ay, ¡qué bonito!”.

Bosco no dudó en hacer una propuesta: “Podemos hacer una apnea pensando en una cosa y otra pensando en Adara, mi corazón empezaría a latir fuerte”. De esta forma, Asraf lanzó la siguiente pregunta: “¿A ti Adara te gustaba desde el principio?”. El aludido respondió: “Nunca he dicho que no, la verdad. ¡Mira qué bellísima es!”. Jonan mostró su opinión: “Hacéis buena pareja”.

Alexia Rivas reacciona a la especial conexión entre Adara y Bosco: «Estoy flipando» 🏝 #ConexionHonduras17 https://t.co/E41gkrRoGY — Supervivientes (@Supervivientes) June 25, 2023

Alexia Rivas, que se encontraba en el plató de Supervivientes Conexión Honduras, no tardó en reaccionar a las imágenes de Bosco y Adara Molinero. “Estoy flipando, pero me parece bien. ¿Qué voy a opinar sobre esto?”, aseguró la periodista y colaboradora de televisión. Pocholo quiso pronunciarse: “Es que le gustan todas, está en la edad”.

Acto seguido, Alexia Rivas quiso seguir hablando sobre su amistad con Bosco y del regalo le hizo antes de marcharse de Honduras: “Yo le regalé la camiseta porque me llevé muy bien con él. Fue una amistad muy bonita, pero ya está”. Acto seguido, la joven añadió: “Nos conocemos de una semana, fuera seguro que nos llevamos bien”.

En cuanto a la pregunta de si cree que a Adara le gusta Bosco, ella fue honesta: “No lo sé, pero si se gustan estupendo”. Eso sí, quiso recordar un detalle: “Lo que sí que aluciné fue que de repente, en un vídeo de coqueteo, Adara decía que no sabía cómo se iba a tomar esto Alexia. Si estás ligando no te acuerdas de mí, quédate con el chico y ya está”.