El último debate de Supervivientes 2023: Conexión Honduras estuvo lleno de momentos muy emotivos. Uno de los protagonistas de la noche fue Asraf Beno, quien se enfrentó al puente de las emociones, abordando todos los temas con una gran sinceridad.

Nada más comenzar con el primer peldaño, los ojos de Asraf se volvieron vidriosos. “La echo de menos, la quiero ver ya. Cada día me acuerdo de ella, de que no lo pase mal, de que no sufra”, comenzaba el concursante hablando de su madre, sobre quien aseguraba sentir una gran admiración.

“Al final ver a su hijo en momentos difíciles no será fácil pero al final ella sabe que es un sueño, que quiero estar aquí y lucharlo hasta el final”, continuaba antes de pasar a la siguiente palabra del puente de las emociones, el rechazo.

«Es una palabra que no me gusta mucho porque he sentido rechazo obviamente en este concurso. No sé por qué, porque no lo he entendido. He sentido como distancia, que me han prejuzgado desde el principio algunas personas, no todas”, añadía el concursante.

“Al final está feo pero te acostumbras a ese rechazo”, zanjaba Asraf Beno visiblemente dolido por la situación, además, confesaba que era lo que más le había dolido de su paso por el concurso, aunque expresó que era una situación que le acompañaba ya del exterior.

“Me habría gustado que no fuese así. Es una cosa que no lo he vivido solo en el concurso, también fuera”, añadía. “Cuando Adara se acercó y quiso conocerme, me sorprendió porque no estoy acostumbrado a eso. Siempre he vivido algo de esto, ya sea por mi origen o por lo que sea. Yo creo que esto me ha hecho ser mucho más fuerte aún y más paciente”, concluía Asraf.

“Este concurso me ha aportado muchísimo, nunca me esperé tanto. Nunca me imaginé que me quisiese tanto la gente, al final no estoy acostumbrado a ello», añadía. Y terminaba expresando que: «He crecido mucho, he demostrado quién soy. No me da miedo ya llorar, ni que me juzguen. Al final soy yo con todas mis cosas malas también”