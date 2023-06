“¿Asraf Beno o Adara Molinero?”: Carlos Sobera se pronuncia sobre su favorito de ‘Supervivientes 2023’

La última gala de Supervivientes 2023 fue una gala llena de emociones. Una noche en la que tras la expulsión de Artùr Dainese, Adara Molinero y Asraf Beno se enfrentaron a la prueba de líder, en la que Carlos Sobera se posicionó y dejó muy claro quién era su favorito para ganarla.

Adara Molinero y Asraf Beno fueron los dos concursantes que participaron en la prueba de la apnea, debido a que Bosco y Jonan Wiergo no consiguieron llegar hasta el final de la prueba. De esta forma, los dos concursantes se enfrentaron por el liderazgo.

Por otro lado, para alzarse con el collar de líder con el que librarse de las nominaciones más determinantes de la edición de Supervivientes 2023, Adara y Asraf Beno tuvieron que aguantar todo el tiempo posible con la cabeza debajo del agua, en la temida prueba de la apnea.

Finalmente, Adara Molinero fue la concursante que ha aguantado más y la que se alzó con el preciado collar de líder. Algo que sorprendió a Carlos Sobera, que en una conversación con Elena Rodríguez, la madre de Adara, le ha dicho que “que no te moleste, pero mi favorito para ganar esta prueba, claramente era Asraf”.

Además, el presentador señaló que la razón por la que, según él, Asraf no había conseguido hacerse con el collar. “Yo creo que ha sido por el frío. Me ha sorprendido de que no haya ganado”, señaló el presentador después de ver la hazaña de Adara en la prueba.

Además, Carlos Sobera mostró su expectación con la prueba de apnea. “Esta prueba me da cierto pánico, me produce cierta angustia», reconoció, mientras que por otro lado, Laura Madrueño reconocía que es una prueba a la que le tiene mucho cariño.