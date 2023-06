‘Supervivientes 2023’: ¿Quién fue el concursante expulsado ayer?

Telecinco emitió un jueves más una nueva entrega de Supervivientes 2023. La final del reality se acerca, y con ello, la pasada noche se conoció el nombre del concursante expulsado, que ya no podrá optar a la victoria del reality, en una gala llena de emoción y sorpresas.

Adara y Artùr se batían en un duelo uno contra uno por la salvación. Ambos concursantes demostraron sus ganas de seguir concursando hasta el final, y más ahora, que se encontraban tocando la final de Supervivientes 2023 con la punta de los dedos.

Sin embargo, la decisión de los espectadores ya estaba tomada, y uno de ellos se quedó a las puertas de la final. Carlos Sobera fue el encargado de anunciar el veredicto de la audiencia, que con sus votos, decidieron salvar a Adara Molinero.

Adara no pudo evitar las lágrimas al saber que continuaba en el concurso, se abrazó a Artùr y lo celebró junto a sus compañeros. «Estoy en shock, no me lo puedo creer, estaba muy nerviosa. Quiero agradecer a esas personas que me han salvado, que me siguen regalando tiempo en este concurso, recordarles que concursamos juntos y que les quiero muchísimo», expresó.

Por su parte, Artùr expresó que le daba pena quedarse a las puertas de la final, no obstante se mostró positivo y aceptó la decisión de los espectadores con deportividad. «Quería seguir hasta el final, pero a estas alturas del programa somos todos ganadores», señaló.

«Vuelvo a casa, a ver a mi familia. Esto es un juego y unos ganan y otros no». También dedicó unas palabras a sus compañeros al conocer que era el momento de separar sus caminos en el programa: «He compartido mucho con vosotros, hasta el último momento disfrutad, nos vemos fuera».