No es ningún secreto que Adara Molinero se ha convertido en una de las grandes protagonistas de Supervivientes 2023. Y siendo honestos, no es para menos. Entre otras cuestiones, la madrileña ha destacado por sincerarse frente a sus compañeros respecto a muchísimos aspectos de su vida.

Una de las últimas confesiones tiene una estrecha relación con Hugo Sierra, su expareja y padre de su único hijo. En un momento dado, Adara Molinero se encontraba con sus compañeros Jonan Wiergo, Artùr Dainese y Bosco Blach Martínez-Bordiú. De esta manera, decidió hablar sobre su hijo y cómo fue su embarazo.

“Me quedé embarazada con 25 años”, comenzó diciendo la ganadora de Gran Hermano VIP 7, algo que dejó sin palabras a Bosco, ya que es la edad que él tiene en estos momentos. “Qué bárbaro. Si fuera a ser padre estaría muy preocupado porque no querría no darle la vida que he tenido yo, y ahora no estoy a esos niveles”, reconoció el joven concursante de Supervivientes 2023.

Tras estas palabras de su compañero, Adara Molinero quiso contar cómo fue su experiencia de ser madre con nada más y nada menos que 25 años: “Yo quería tenerlo con esa edad, para mí fue la perfecta. Mi hijo fue muy deseado, por parte del padre y por mi parte”, reconoció, visiblemente emocionada.

Acto seguido, la madrileña quiso dar algún que otro detalle sobre la relación que tuvo con Hugo Sierra, padre de su hijo: “Cuando conocí a Hugo fue… sabes cuando dices: ‘Wow’”. Bosco añadió: “Esta es la persona”, provocando que Adara Molinero asintiera, dándole la razón. “Y fue todo muy rápido. Me fui a vivir con él, me quedé embarazada al mes de conocerle y yo nunca había pensado en tener hijos con ningún chico”, reconoció.

Aun así, para zanjar el asunto con sus compañeros, Adara Molinero quiso dejar algo claro sobre esta etapa de su vida: “Al final no salió bien, pero me quedo con que mi hijo fue muy deseado y que salió de ese amor y esa pasión”. Acto seguido, añadió: “Es lo que le voy a contar el día de mañana”, aseguró.