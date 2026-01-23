‘Equipo de investigación’ emite hoy un reportaje sobre el engaño que se repite cada mes de enero

Tras el polémico reportaje sobre La casa de los gemelos y de hablar hace siete días sobre el trágico accidente de un castillo hinchable que costó la vida de dos niñas, Equipo de investigación vuelve esta semana con un tema menos duro, aunque de gran interés para todos los ciudadanos. Una vez pasada la Navidad, el mes de enero no supone una rebaja en los gastos, ya que comienza el momento de las rebajas, un tiempo en el que mucha gente se lanza en busca de chollos. Equipo de investigación responderá a si es cierto que esos chollos se siguen encontrando en las tiendas o si se esconde algo detrás de esta campaña tan habitual.

Gloria Serra y los suyos descubrirán que no siempre esos descuentos son reales, ya que comprobarán que en algunos casos los precios se inflan semanas antes para simular rebajas que no son reales. Muchos productos suben de precio antes del mes de enero y después se venden como ganga con un descuento que no es tal, pues sólo se vuelve a poner el precio que tenía antes de la subida.

En muchos casos el problema no son los precios, puesto que se engaña a los consumidores vendiendo artículo de otras temporadas como si fueran actuales, cómo se utilizan reclamos que empujan a comprar sin comparar y como internet ha cambiado las reglas del juego. Según el programa, casi el 40% de las compras en rebajas ya se hacen online, donde no siempre es fácil seguir el rastro de los precios, por lo que los consumidores tienen que estar atentos.

Tal y como se contará en el reportaje, el Ministerio de Consumo ha sancionado ya a siete grandes compañías por inflar precios antes de aplicar descuentos.

‘Equipo de investigación’ pone el foco en los outlets

Muchos centros comerciales y marcas han encontrado un filón gracias a ofrecer descuentos durante todo el año, aunque puede haber trampas también en ellos. Desde hace años existe la confianza en ellos, pensando que comprar en ellos es seguro, debido a que los artículos son de otras temporadas y por eso se venden a precios más bajos, pero el programa descubre que hay marcas que producen líneas sólo para este tipo de locales, consiguiendo esos precios gracias a que la calidad baja.

El otro peligro de los chollos son las falsificaciones. Es ahí cuando las autoridades deben ponerse manos a la obra. Equipo de investigación acompaña a la Policía y Guardia Civil en operaciones policiales, decomisos millonarios y productos que, aprovechando la campaña de rebajas, se venden como auténticos sin serlo.

Rebajas bajo sospecha es el título del reportaje que se emite esta noche a partir de las 21:30 h en laSexta en una nueva entrega de Equipo de investigación.