‘Equipo de investigación’ descubre hoy la estrategia de Estado diseñada «para conquistar el mundo»

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso de los años, Equipo de investigación se ha convertido en uno de los programas que más éxito continúa cosechando en laSexta. Y siendo honestos, no es para menos. Todo el equipo de reporteros, capitaneado por Gloria Serra, hace un excepcional trabajo para continuar sorprendiendo a los espectadores con muchos de los temas que descubren. Un claro ejemplo lo encontramos en la entrega de la semana pasada, cuando decidieron centrarse en un brutal suceso que, en un principio, todo parecía que se trataba de un ajuste de cuentas. Pero todo cambió cuando la investigación dio a conocer detalles que nada tenían que ver con las primeras hipótesis. Todo sucedió con un intento de asesinato en una urbanización de Almansa (Albacete). La víctima fue Juan Martínez, un empresario de 35 años que, a pesar de la brutalidad del ataque, logró salvar su vida aunque quedó paralizado de por vida.

Tan solo una semana después de la emisión de este reportaje, Equipo de investigación cambia radicalmente de tema para poner rumbo a uno de los países que está de moda, como es Corea del Sur. Con este programa, titulado El efecto Corea, Gloria Serra y los suyos hacen todo lo que está en su mano para descubrir de qué forma las series, la música y hasta la cosmética forman parte de nada más y nada menos que una estrategia de Estado que ha sido perfectamente diseñada con un objetivo. ¿En qué consiste, exactamente? En “conquistar el mundo”. Debemos tener en cuenta, a su vez, que Corea del Sur no solamente exporta tecnología, sino también cultura y poder. Y es que, en tan solo seis décadas, este país ha pasado de la pobreza a ser una de las mayores potencias económicas del planeta. ¡Algo verdaderamente sorprendente y espectacular!

Cabe destacar que este fenómeno tiene un nombre muy concreto, que es «Hallyu». Además, esta «Ola Coreana» en español no es producto de la casualidad, ni mucho menos. Tal y como ha podido comprobar Equipo de investigación, supuestamente se trataría de una estrategia impulsada por el Gobierno de Corea del Sur para proyectar su identidad.

Y no solamente eso, sino hacerlo a través de tres grandes pilares como son las series (K-Drama), la música (K-Pop) y la cosmética (K-Beauty). Por lo tanto, en esta nueva entrega del programa que se emite cada viernes en laSexta, nos adentra de lleno en la manera en la que Corea del Sur ha conseguido transformar la cultura en todo un negocio y, a su vez, en influencia.

Pero no todo queda ahí, puesto que han querido analizar la manera en la que, en tan solo unos pocos años, España se ha convertido en uno de sus nuevos mercados clave. En todos los aspectos. Una oportunidad más que única para conocer muchos más detalles de esta pasión por esta cultura que tienen cada vez más personas en nuestro país. ¡Muy curioso!

No te pierdas el nuevo reportaje de Equipo de investigación, con Gloria Serra y los suyos, esta noche, a partir de las 22:30 horas, en laSexta.