Ya ha pasado una semana desde que Equipo de investigación habló con las víctimas de Paco ‘El Bueno’, un supuesto estafador que ha provocado la ruina de numerosos vecinos de un pueblo malagueño, algunos de ellos amigos suyos. Pero esta semana Gloria Serra y los suyos cambian radicalmente de tema, para centrarse en un crimen brutal que dejó paralítica a la víctima. En un principio todo apuntaba a un ajuste de cuentas, pero la investigación policial descubrió que las cosas eran muy diferentes.

Todo comenzó con un intento de asesinato que se produjo en lo que parecía una tranquila y calurosa noche de verano. El silencio de la urbanización de Almansa, en Albacete, se rompió cuando los vecinos escuchan gritos y golpes. Al acudir, se encontraron a un hombre que se desangra junto a su casa. La víctima es Juan Martínez, un empresario de 35 años que sobrevive de milagro a una brutal agresión que lo dejará paralizado de por vida. Unas secuelas que hacían pensar que todo era un ajuste de cuentas o intento de robo por su profesión, pero nada era lo que parecía.

La Guardia Civil descubrió que Juan era víctima de una historia que nada tenía que ver con asesinos a sueldo, ya que parecía el argumento de una película de tarde, en la que las mentiras, manipulación y codicia son las protagonistas. Los agentes descubren ante su sorpresa que detrás del ataque había un plan urdido desde su entorno más cercano.

Martínez (la víctima) hablará en Equipo de investigación por primera vez en televisión, reconstruyendo lo que ocurrió durante la noche en la que estuvo a punto de morir. El programa de laSexta accede, además, a imágenes judiciales inéditas, declaraciones de los investigadores y de la fiscal del caso.

Ante lo ocurrido, el programa ha decidido titular a este reportaje como La traición, ya que muestra cómo un crimen aparentemente doméstico esconde una historia de manipulación familiar que sorprendió incluso a los agentes que lo resolvieron.

‘Equipo de investigación’, un clásico del viernes

El programa de Gloria Serra regresa a la noche del viernes a partir de las 22:30 h, horario en el que se mantiene como uno de los pilares de laSexta en sus noches. Hasta el regreso de Chicote con su Batalla de restaurantes y el estreno esta misma semana de Cazadores de imágenes, con Gotzon Mantuliz, los reportajes eran de las pocas ofertas que pasaban del 5 %.

Desde hace años la oferta nocturna es el gran talón de Aquiles de la segunda cadena de Atresmedia, que sigue sin encontrar la fórmula mágica. Ni el cine ni programas de entretenimiento han funcionado, dejando a la actualidad informativa como el principal contenido de la programación, con el permiso de Aruser@s.

Hace una semana el programa logró un 5.1 % y 532.000 espectadores, audiencias discretas, pero que sirven para levantar un poco el vuelo del canal en ese horario.