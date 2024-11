La pasada noche del 20 de noviembre, First Dates volvió a abrir sus puertas con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. Un encuentro televisivo donde nuevos participantes acudieron al local para que el equipo del formato les ayude a encontrar a su media naranja. De esta manera, los espectadores de Cuatro tuvieron la oportunidad de ser testigos de citas tan particulares como la protagonizada por Watermami, de 24 años, y por Agnes, de 23. Una velada que no destacó precisamente por desbordar romanticismo y cuya vestimenta de una de las comensales obligó a la producción del programa a recurrir a la censura.

La primera en llegar al local del amor fue Watermami, una participante madrileña. Nada más entrar por la puerta, la joven ya dejaba claro que venía pisando fuerte. De hecho, no tuvo reparos en hablar de temas relacionados con el sexo y su sexualidad. Asimismo, y debido a que fue la primera en llegar al restaurante, Carlos Sobera fue el encargado de recibirla. «Oye, me encanta tu pijama», le dijo el comunicador. Pero, la respuesta de la soltera lo dejó sin palabras. «Gracias, y mis tetas, me imagino», le respondió Watermami. Una primera toma de contacto que el presentador tuvo que llevar a cabo de manera tensa.

Mientras esperaba a su cita, la soltera le contó que era artista, concretamente, cantante de punk, escorpio y squirter. Una serie de características que dejaron a Sobera estupefacto. «Estoy buscando que me pongan en el mapa bollero. Soy neófita, nunca he tenido la oportunidad de llevarme la ostra a a la boca. Necesito visibilidad para este cuerpo», le dijo la participante.

Minutos después, el equipo de Cuatro le presentó a Agnes, una soltera de Ibiza. «Siento que he sido abducida por un ovni y que he llegado aquí. Soy artista», dijo la comensal en su presentación. La participante es coctelera y tatuadora y acudió al programa con muchas ganas de encontrar el amor.

Tras pasar a la mesa del restaurante, Watermami empezó la cena confesando que no llevaba bragas. Asimismo, y conforme fue avanzando la velada, Agnes fue sintiéndose cada vez más incómoda por algunas actitudes de su cita. De hecho, el propio equipo de producción tuvo que censurar los pechos de la soltera, pues no paraba de exhibirse en exceso.

La decisión final de First Dates

Watermami estaba muy orgullosa de los atributos que caracterizan su cuerpo, y no dudó en dejarlo patente. Una situación que Agnes no pudo soportar y por la que le pidió un poco de respeto. Al fin y al cabo, estaban teniendo una cita que iba a ser emitida por televisión.

Al concluir el encuentro, y aunque ambas se lo pasaron muy bien, Agnes tuvo claro que Watermami no era la mujer que quería en su vida. «No tendría una segunda cita con Watermami. Como amigas sí puede ser. Pero creo que no iría a más porque me gusta la gente un poco más reservada», dijo en la decisión final. Por su parte, la madrileña aceptó la decisión de la tatuadora, aunque la sorpresa ante el rechazo no se la quitó nadie.