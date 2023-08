Emy Buono, la modelo de OnlyFans que ha decidido ingresar en un convento

Emy Buono, modelo italiana de 25 años, ha dado un giro radical a su vida. A pesar de sus más de 156 mil seguidores en Instagram, su sustento principal era su contenido para OnlyFans. Sin embargo, tras filtrarse algunos de sus vídeos en otros lugares de internet y de ser insultada en la calle ha decidido marcharse a un convento.

Su nombre había saltado con anterioridad a la prensa, pero ahora se ha vuelto viral por esta noticia. A pesar de que sigue subiendo alguna que otra publicación a su Instagram, la joven se ha retirado mayormente de las redes al mudarse con la Congregación de las Hermanas Oblatas del Niño Jesús de Sorrento y, obviamente, ha abandonado por completo el contenido para adultos.

OnlyFans se había convertido en su principal fuente de ingresos, tal y como cuenta para un reconocido medio de comunicación italiano. “Yo empecé a trabajar a los 13 años, haciendo pequeños trabajos, porque mi madre y yo necesitábamos dinero para pagar las facturas”, ha revelado sobre sus inicios laborales. “También trabajé fregando platos en restaurantes y como bailarina en una discoteca. Incluso tuve la oportunidad de participar en programas de televisión y posar como modelo. Pero jamás tuve tanta estabilidad como con OnlyFans. Era ganancia fácil”, ha admitido Emy Buono.

En la plataforma de contenido para adultos todo es privado ya que se accede por suscripción, pero alguien ha faltado a este compromiso difundiendo algunos de los contenidos “libremente por la web”. Esto ha tenido graves consecuencias para la modelo: “Cuando salía con mi chico, se acercaban personas, me llenaban de insultos vulgares y me preguntaban incluso si quería hacer cine porno. Y eso no está bien”. “Mi privacidad estaba protegida en la plataforma y ahora mis vídeos se han vuelto virales”, se lamentaba la italiana hace una semana en su entrevista para NapoliToday.

La joven se siente traicionada y vulnerable tras haberse visto expuesta. “Ahora todo el mundo puede ver mi contenido. Mis vídeos le han llegado a mi madre e incluso a la familia de la persona que amo. Me siento pequeña, estúpida, un objeto y ahora pienso en las consecuencias”, ha comentado arrepentida. “A mí me gustaría tener una familia… Pero ahora sé que los contenidos que publiqué en la web no desaparecerán. No tendré una imagen limpia. Posiblemente, también tenga problemas para encontrar trabajo”, ha mencionado enumerando las consecuencias que cree que sufrirá en un futuro. “No quiero hablar mal sobre OnlyFans porque me ha dado de comer, pero llegó la hora de decir ‘basta’”, zanjó de forma contundente.

Emy Buono ha tomado cartas en el asunto tras caer en depresión y verse obligada a tomar antidepresivos. En Sorrento con las Hermanas Oblatas podrá volver a encontrar la tranquilidad que necesita. “Ya he estado en ese convento antes, cuando participé de un programa de televisión, y ahora volveré, porque creo que solo allí puedo encontrar la paz, el amor puro y la sinceridad”, ha afirmado. “Las monjas no me juzgarán y hoy aspiro a convertirme en un ejemplo para todos aquellos que necesitan redimirse y cambiar de vida”, ha expresado la modelo con ganas de empezar de nuevo.

