Uno de los solteros de la última edición de La isla de las tentaciones ha tomado una drástica decisión respecto a su carrera profesional. El chico en cuestión se trata de Miguel Guerrero, el que se convirtió en el tentador favorito de Lydia Pérez cuya pareja era Manu Villena.

Este joven de 29 años era futbolista al igual que el novio de la participante. Sin embargo, no consiguió que la joven cayera en la tentación con él a pesar de sus múltiples intentos. Incluso se llegó a declarar y a manifestar en repetidas ocasiones las muchas ganas que tenía de besarla. Hace ya bastantes meses desde que el programa llegó a su fin y el soltero ha decidido dar un cambio muy importante a su vida.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Guerrero (@mguerrero231)

Miguel va a abandonar su carrera de futbolista para dedicarse por completo a OnlyFans, la plataforma de contenido explicito por suscripción. “Tenía dos años de contrato con un buen sueldo, en la temporada pasada fui un programa de televisión, La Isla de Las Tentaciones, y empecé a crear contenido y creé mi público. Entre las ganas de meterme a ese mundo y que el fútbol no me motivaba igual… También conocí al influencer Mario Hervás, y he tomado la decisión”, contaba el malagueño en una entrevista para La W Radio.

Su posición en el campo era la de portero y actualmente jugaba en el equipo Vélez C.F. en el que llevaba varias temporadas. Tras haber abandonado su carrera, ha comenzado a compartir mucho más contenido de carácter sugerente en sus perfiles en redes sociales. Miguel ha invitado a sus más de 200 mil seguidores a que paguen una suscripción a su perfil en OnlyFans para ver el contenido exclusivo. “Mi público, por ejemplo, es homosexual y estoy abierto a hacer cosas que les podrían gustar”, comenta sobre sus primeros pasos en la plataforma.

Cada persona que trabaja en la plataforma tiene sus tarifas según el contenido que suba o que le pidan. En La W Radio le han preguntado sobre qué tipo de cosas le piden sus suscriptores y esos precios. “El tema de los mensajes ya va cada en uno: tú tienes un chat privado para los fans y ellos te hablan de sus fetiches. Tú miras a dónde quieres llegar. Yo tengo una mente muy abierta y depende del acuerdo al que pueda llegar con esa persona”, confiesa el malagueño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Guerrero (@mguerrero231)