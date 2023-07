‘La isla de las tentaciones’: una pareja del reality confirma que van a ser padres

No es ningún secreto que La isla de las tentaciones se ha convertido, sin lugar a dudas, en uno de los programas de televisión con más éxito en los últimos años. Y siendo honestos, no es para menos. Todos y cada uno de sus participantes han dado lo mejor de sí mismos para dejarnos completamente sin palabras con cada entrega.

Recientemente, el programa presentado por Sandra Barneda ha sido protagonista por una noticia completamente inesperada. Y es que una de las parejas que se vio reforzada por su paso por La isla de las tentaciones, Hugo Pérez y Lara Tronti, han confirmado una información que no ha dejado absolutamente indiferente a nadie.

¡Y es que van a ser padres! Tras la pedida de matrimonio en el reencuentro de La isla de las tentaciones, la pareja decidió alejarse de la televisión para embarcarse en nuevos y numerosos proyectos. Su paso por el reality sirvió para afianzar su amor y su confianza. Es ahora cuando, años más tarde, han querido dar un paso más allá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lara T. 🐼 (@laratronti)

La pareja ha querido compartir esta noticia con todos y cada uno de sus seguidores, a través de una publicación en Instagram: “Aumentamos la familia. Nala y Roma se convierten en hermanos mayores”, se puede leer en el mensaje. Por si fuera poco, añadieron algo más: “Y nosotras estamos felices por contároslo por fin. Deseando que llegue el día de [email protected]”.

En esta publicación, Hugo Pérez y Lara Tronti adjuntaron una serie de imágenes de lo más familiares, en las que los dos aparecían con sus mascotas y una ecografía de ese bebé que está en camino. Como era de esperar, no tardaron en recibir cientos de mensajes, alegrándose por la gran noticia. ¡Y no es para menos! Oficialmente, en unos meses, su familia aumentará y no pueden estar más felices. ¡Enhorabuena, pareja!