El Día de la Madre es una de las fechas más especiales del calendario para muchas familias en España, siendo un día que está relacionado con reuniones y regalos, aunque para muchos puede ser una fecha dolorosa. Es el caso de Kike Calleja, periodista y colaborador de Fiesta, el programa que presenta cada fin de semana Emma García, ya que al hablar de este tema se ha roto ante las cámaras de Telecinco. Este momento ha pillado por sorpresa a todos, pues no sabían de lo unido que estaba el ex de Terelu Campos con ella y de la trágica pérdida que había sufrido.

En un día tan especial, la presentadora vasca ha querido hablar con todos sus colaboradores sobre sus madres, pero cuando ha llegado a Kike, todo se ha parado. «A mí me cuesta muchísimo hablar…», ha dicho mientras se le quebraba la voz. Solo sus más íntimos sabían de su historia, por eso ha pillado por sorpresa a sus compañeros: «Va a hacer 12 años que perdí a mi madre y para mí fue lo más doloroso que me ha pasado en la vida y me cuesta mucho superarlo porque la echo mucho de menos. Yo sé que donde esté, intentas pensar cómo te estará viendo».

El colaborador ha seguido recordándola: «Espero que esté orgullosa. Es muy doloroso vivir eso porque al final la echas mucho de menos en ciertos momentos del día, te gustaría hablar con ella, compartir ciertas cosas y te das cuenta de lo importante que es cuando no la tienes».

Pese a que ahora mismo no puede disfrutar de ella, sí que ha pedido a todos los espectadores de Fiesta que disfruten al máximo de sus familias durante el tiempo que puedan. Un consejo que ha dado de primera mano, ya que él ahora echa de menos el apoyo de su madre.

«Hay muchos problemas en la vida que les damos la importancia que no tienen como la tiene perder a un ser querido como una madre, yo por eso toda la gente que tenga la suerte de tener a sus padres, por favor, que lo disfruten», ha arrancado a decir.

Una de las escenas que más sufre, es cuando conoce a familiares que se pelean, pese a seguir unidas: «No lo entiendo porque luego te arrepientes. Yo tuve la suerte de tener, para mí, la mejor madre del mundo, también tengo el mejor padre, pero es un día complicado». Tras estas palabras, Emma García ha querido dar un abrazo a su compañero, ya que no sabía que este era un tema tan doloroso para él.

Hasta ahora, la vida privada de Kike Calleja pasaba desapercibida, incluso su noviazgo durante años con Terelu Campos no estuvo en el foco. Fue en 2024, con su paso por Supervivientes, cuando su mujer Raquel Abad, regresó a los platós de televisión para defenderle.

La gallega fue concursante de GH 7, aunque poco después su popularidad descendió hasta desaparecer casi por completo de los medios de comunicación. En el año 2022 volvieron a ser protagonistas gracias a su boda, que sí que tuvo repercusión, especialmente gracias a que Kike todavía era reportero de Sálvame en ese momento, lo que hizo que la prensa rosa se interesase por su enlace y que muchos de sus compañeros acudieran a la ceremonia.