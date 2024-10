La tarde del sábado ha estado marcada en Fiesta por el análisis del cara a cara entre Carmen Borrego y su hijo José María Almoguera, los audios desvelados por OKDIARIO de las conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos I, pero el momento más divertido se ha vivido con la sección de momentos virales que cada tarde presentan vídeos y artilugios de todo tipo ante los espectadores. Después de vivir unas carreras en plató con unas maletas motorizadas ideales para moverse por los aeropuertos, que casi terminan en accidente en pleno directo, Emma García y su equipo se han puesto sentimentales gracias a un trend que está triunfando en las redes sociales. Una inteligencia artificial hace posible que dos fotos se conviertan en un vídeo en el que las dos personas que salen en ellas se abracen, dando momentos bonitos de famosos abrazándose en la actualidad con sus fotos de cuando eran jóvenes.

Luis Rollán y Bea Jarrín, colaboradores del programa, protagonizaron uno de los momentos más bonitos de la tarde, pero también había una sorpresa para la presentadora vasca, que fue protagonista de uno de esos vídeos y fue uno de los más aplaudidos por el público. Pero el suyo fue más breve de lo esperado porque desde la dirección tenían prisa por emitir un reportaje especial de investigación sobre las pruebas para descubrir alergias alimentarias. Por eso ha tenido que cortar de forma repentina sin poder disfrutar todo lo que ella hubiera querido de este momento. Tan mal le ha sentado que no ha dudado en plantar cara José Ángel Leiras, director del programa en la tarde del sábado.

«No me dejas disfrutar de este momento, Leiras, hombre. ¿Cuándo se ha visto esto?», se ha quejado ante las cámaras parando el desarrollo normal. Pese a las quejas, García ha seguido las órdenes y ha dado paso paso a este nuevo tema en el que el espacio de Telecinco ha descubierto que estos test de intolerancias alimentarias que se venden en farmacias no son todo lo fiables que se esperan.

Pese al enfado, Emma García ha pedido a Paula González, la periodista que ha tenido que cortar su sección, que guardase todo lo que tenía preparado para retomarlo en otro momento. Tras esta aclaración, Fiesta ha dado paso a la investigación sobre las pruebas de intolerancias antes de dar paso a un corte de publicidad.