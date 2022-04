El pasado domingo se vivió una tarde muy tensa en ‘Viva la Vida’. Desde el comienzo del programa, el ambiente estaba muy caldeado y con el paso de las horas, se fue caldeando aún más. Hasta el punto de que la presentadora Emma García perdió la paciencia y no dudó en dar un toque de atención a a Asraf Beno.

La respuesta de Emma García a Asraf Beno dejó a todos los colaboradores en silencio, y es que el programa del domingo fue muy intenso. No obstante, no todos los colaboradores estuvieron dispuestos a participar.

Una semana más, Asraf Beno ejerció de colaborador en ‘Viva la Vida’. No obstante, durante el programa no quiso hablar demasiado, y cuando decidió hablar, recibió un toque de atención por parte de Emma García, después de que la presentadora le viera un poco descentrado.

“Céntrate Asraf, que para una vez que vas a hablar en toda la tarde…” le dijo Emma visiblemente molesta con su actitud a lo largo de la tarde. Un reproche con el que Emma García quiso mostrar su malestar con la actitud de la pareja de Isa Pantoja.

Asraf, al que no le pareció demasiado bien lo que le dijo la presentadora, respondió diciendo “pues ya no hablo más”. Una respuesta que a Emma no le hizo ninguna gracia, y a la que no dudó en responder de una manera tajante.

“No intentes aprovechar este momento porque no te he faltado el respeto. Ni lo he hecho, ni lo pienso hacer”, le dijo Emma. En ese momento, el novio de Isa Pantoja intentó justificarse diciendo que no participa tanto como otros colaboradores porque se pone nervioso y le cuesta arrancarse a hablar.. “no pasa nada, vamos a retomar el tema”, concluyó el joven antes de pasar a otro tema de la tarde.