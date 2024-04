Emma García confiesa el nombre del famoso que ha rechazado colaborar en ‘Fiesta’

Pocos famosos se resisten a fichar como colaboradores de programas de televisión, pero ha habido uno que ha decidido rechazar una oferta de Fiesta, según ha contado Emma García a los espectadores de Telecinco. Este personaje, que fue protagonista durante años del mundo del corazón, está viviendo grandes problemas de dinero en los últimos tiempos.

Uno de los temas de la tarde del domingo 31 de marzo ha sido el grave problema de salud que vive Julián Contreras padre, el que fuera marido de Carmina Ordoñez. A sus problemas de visión hay que sumarle que su hijo Julián está teniendo complicaciones para encontrar trabajo y poder mantener a su padre en estos complicados momentos.

Ha sido Saúl Ortiz, periodista que hace solo una semana protagonizó una emotiva despedida del programa, el que ha recordado que en otros programas de Telecinco se le ofreció trabajo como colaborador. En concreto, fue Sandra Barneda la que le hizo una oferta de trabajo en directo para incorporarse a Así es la vida, programa que se emite de lunes a viernes en la cadena.

Emma García desvela la oferta que le hicieron a Julián

En ese momento Emma García ha querido apuntar que desde Fiesta también pensaron en él y le ofrecieron un hueco en su plató, pero que rechazó la oferta. «Él no quiere volver a la tele. Nosotros también se lo hemos ofrecido», ha contado a los espectadores.

La razón, tal y como ha desvelado Ortiz, tiene que ver con su dedicación al mundo online. «No quiere volver porque quiere seguir con su canal de YouTube. Muchos invitados se niegan a participar y dice que sabe perfectamente por qué es y le parece muy duro. Hay gente que no se quiere relacionarse con él en estos momentos», ha explicado.

Tras la extrañeza de los colaboradores a rechazar ofertas de trabajo, fue el propio Julián Contreras hijo el que se puso en contacto con Aurelio Manzano. «Yo he hablado con él y Julián lo niega, dice que oficialmente solo ha recibido esta oferta, pero que no le convenció. No le compensaría lo que le ofrecieron. Pero dice que no ha tenido más», ha desvelado.

Los problemas que tienen padre e hijo

Julián Contreras padre, que en el pasado fue uno de los personajes más conocidos del mundo del corazón, está viviendo una etapa muy complicada. «Me lo ha explicado muy bien, es una enfermedad que no tiene cura, no es degenerativa, pero es crónica y va a peor, cada vez va a peor. Ahora mismo está estable, hace mas de un mes que no vas al médico, pero esto va a más y cada día Julián Contreras padre es más dependiente de su hijo», explicaba Aurelio Manzano tras una conversación.

A la delicada salud hay que sumarle que han tenido varios problemas en lo laboral en los últimos años. Desde que abandonase su trabajo como relaciones públicas del Bingo Copacabana, donde aterrizó en el año 2018, todo se ha ido complicado para el hermano pequeño de Cayetano y Francisco Rivera.

En enero de 2022 anunció su marcha de allí para arrancar nuevos proyectos, pero parece que están tardando en arrancar y los problemas para pagar el alquiler les persiguen. Tras abandonar su trabajo se centró en la promoción de Artesanales, su último libro publicado, una novela erótica que no está teniendo los resultados esperados. Además, está centrado en su faceta como youtuber, donde cuenta con más de 15.000 suscriptores en su canal en la plataforma.

Allí ha protestado en más de una ocasión de que se hable de su vida privada en televisión y revistas, pese a que en el pasado ha sido protagonista de exclusivas y entrevistas de todo tipo.