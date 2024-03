Saúl Ortiz abandona ‘Fiesta’: este es el motivo de la salida repentina del subdirector del programa

Este fin de semana ha sido muy especial para los trabajadores de Fiesta, el programa de las tardes de los fines de semana en Telecinco. Al final de la tarde del domingo, antes de dejar paso a Reacción en cadena, Emma García ha anunciado la despedida de Saúl Ortiz, colaborador habitual y subdirector del programa.

El periodista ha sido una de las caras habituales en la sección de corazón, ya que se ha sentado durante muchas tardes con el resto de colaboradores para hablar de la actualidad de los famosos. Además, se ha encargado de dar numerosas informaciones y exclusivas en sus apariciones.

Ha sido la vasca la que ha interrumpido el programa para darle una despedida muy emotiva, demostrando que durante todo este tiempo se ha ganado el cariño y respeto del equipo. «Dejas un hueco para cuando quieras volver, que aquí estaremos, pero la fiesta continúa», ha comenzado.

Antes de dar paso a un vídeo en el que han recopilado algunos de sus grandes momentos, la conductora ha desvelado que se marcha para irse a un nuevo proyecto lejos de Telecinco. Ha querido destacar que se trata de una gran oportunidad y le ha deseado mucha suerte, aunque sin dar más datos de su nuevo destino.

«Gracias a todo el equipo, es el mejor de la televisión. Gracias a ti, Emma, porque la tele es difícil, pero contigo es mas fácil. Gracias Eva, por las subidas y las bajadas y por todo lo que he aprendido. Y a los compañeros de Fiesta, estoy muy emocionado», ha dicho Saúl con lágrimas en los ojos.

El nuevo destino del subdirector de Fiesta

La noticia la adelantaba Algo Pasa TV -especializada en desvelar muchos de los secretos de Mediaset- y lo ha confirmado el propio interesado. Su próximo destino será el reto de dirigir Juntos, programa emitido en las noches de Telemadrid que compite en el mismo horario que El Hormiguero y First Dates.

Allí liderará una renovación del formato que presentan Alicia Senovilla y Óscar Martínez, dos caras muy conocidos por los espectadores de la autonómica madrileña. Este espacio llegó a la programación durante los peores momentos de la pandemia para dar información y consejos, pero se ha mantenido como una de las mejores apuestas del canal.

«Este fin de semana es mi último como subdirector y director suplente de Fiesta. Después de casi dos años trabajando para Unicorn y Telecinco solo tengo palabras de agradecimiento para los que me han permitido vivir la que, sin duda alguna, ha sido la mejor etapa profesional de mi vida. Un viaje en el que me he sentido protegido por Xelo, Victor, Ana Rosa, Juan y sobre todo por mi Pilar Cerisuelo, mi ancla en los fuertes temporales», ha escrito el propio Saúl en su cuesta de Instagram.

«Dejo aquí a un equipo maravilloso, lleno de talento, de ganas de seguir luchando por un formato que nos ha dado grandes alegrías y por el que, os lo aseguro, se dejan la piel. Gracias a todos mis compañeros por permitirme andar este camino junto a ellos. El mejor regalo es marcharme con el cariño de un equipo que siempre tendré en mi corazón», así se ha despedido de los que hasta ahora han sido sus compañeros de Fiesta.