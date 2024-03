«No estoy bien»: Emma García sorprende con un enigmático mensaje en ‘Fiesta’

Emma García ha vuelto a sorprender, como es habitual, a los espectadores de Fiesta con una de sus confesiones en directo. La presentadora vasca ha recibido un premio por su trayectoria en el mundo del entretenimiento, pero la celebración se ha visto empañada por un lapsus por el que ha tenido que pedir perdón ante las cámaras.

Lo que parecía una buena noticia como es la entrega de un premio, se ha convertido en un momento incómodo para la presentadora. Se trataba del premio Alegría de vivir, concedido en la categoría Excelencia en Entretenimiento, un reconocimiento por su trabajo durante años en programas como A tu lado, Mujeres y hombres y viceversa o el reciente Viva la vida.

Tras destacar todos los colaboradores que se trataba de un reconocimiento más que merecido, vieron un vídeo en el que recogía el premio y lo celebraba con una dedicatoria muy especial. «Se lo quiero dedicar a mi compañero de vida, Aitor, que incluso cuando se me olvida lo que no se me tiene que olvidar, está ahí».

«Muy agradecida a mis compañeros, muy emocionada y gracias a Lucrecia, que es una persona maravillosa que transmite un buen rollo siempre y gracias por estar siempre con esa alegría por la vida. Necesitamos en la vida mucha más gente como tú, Lucrecia», ha dicho la Emma García, ya de vuelta al plató y con el premio en la mano.

Luis Rollán no quiso dejar escapar la oportunidad para preguntarle por la dedicatoria tan especial: «Emma, pero yo tengo una duda. Has dedicado el premio a Aitor, tu compañero de vida, pero qué pasó para que no estuviese allí».

«Me entristece esta situación aunque me haya reído. Yo no sé vosotros, pero llevo un ritmo de vida últimamente que no es bueno y no estoy bien últimamente», ha confesado ante el asombro de la audiencia.

«Llegamos a la estación de tren y mi querida Leticia -redactora del programa Fiesta que acudió a la entrega- llevaba solo dos billetes y no tres. Entre ella y yo se nos olvidó comprarle los billetes a Aitor, así que no sabéis lo duro que fue para mí, despedirle en la estación, como para no dedicarle el premio», así ha contado el enorme fallo que ha tenido con su marido. La gala se celebraba en la ciudad de Barcelona, por lo que la pareja se tuvo que separar en Madrid, algo que no tenían previsto en un principio.

¿Quién es Aitor, el marido de Emma García?

Poco se sabe de la vida privada de la presentadora, que sabe guardarla como buena experta en el mundo del corazón. Pese a su discreción, en algunos momentos ha contado que comenzó a salir con el que ahora es su marido cuando apenas eran unos adolescentes, pero que durante años fue una relación intermitente.

Fue en el año 2000 cuando la pareja se casó, momento en el que ella ya se había convertido en una de las estrellas de ETB, la cadena autonómica vasca. La boda fue solo el principio de una gran racha, ya que meses después desembarcó en Telecinco, cadena en la que cumple 24 años como una de las caras más reconocidas.

La pareja tuvo en el año 2006 a Uxue, que llegó en uno de los momentos de mayor trabajo de la vasca. Fue entonces cuando Aitor decidió dejarlo todo para cuidad de su hija y permitir que su mujer pudiera volver lo antes posible al trabajo, sacrificando en parte su carrera profesional.