Eminem celebra sus 50 millones de suscriptores en YouTube con un vídeo divertido. El rapero ha superado a Taylor Swift y se coloca como el número siete en la lista con más suscriptores en la plataforma.

Cuando hablamos de Eminem, hablamos de un montón de éxitos musicales. El estadounidense es uno de mejores vocalistas de rap de la historia y en pleno 2022 celebraba un nuevo logro. El pasado 10 de enero, Marshall Mathers compartía en redes sociales un nuevo triunfo musical. El rapero ha conseguido más de 50 millones de suscriptores en YouTube.

A través de Twitter, el cantante ha festejado este acontecimiento con un video de 46 segundos y con el que ha alegrado a los fans. «Ahora, ¿cómo diablos ha sucedido esta metamorfosis? Desde las esquinas y porches simplemente rapeando. 50 millones de suscriptores y contando», escribió Eminem.

«Now how the fuck did this metamorphosis happen? From standin’ on corners and porches just rappin’» 📺 50 million subscribers and counting @youtube @youtubemusic pic.twitter.com/TfaCico3E0

— Marshall Mathers (@Eminem) January 10, 2022