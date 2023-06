Emilia Clarke se sincera: ¿regresará como Daenerys en el spin-off de Jon Snow?

El universo de Juego de Tronos sigue creciendo. La mundialmente conocida historia de George R.R. Martin se ha convertido en una de las más exitosas de los últimos tiempos, tanto en papel como audiovisualmente. Una saga completamente arrolladora donde personajes como Daenerys Targaryen (interpretada por Emilia Clarke) y Jon Snow (por el actor Kit Harrington) consiguieron derretir hasta los corazones más fríos.

Un fenómenos mundial que el pasado año 2022 trajo a la plataforma de HBO Max su ansiado spin-off, La Casa del Dragón. Con esta nueva versión de la serie, los espectadores pudieron conocer del primera mano la historia de la familia Targaryen 200 años antes de lo conocido hasta el momento. Ahora, y lejos de dejarlo ahí, la saga sigue aumentando y próximamente lo hará de la mano del spin-off de Jon Snow.

La expectación ante la emisión de la nueva serie de Kit Harrington es máxima entre los fans. Por ello, y debido a la relación que tuvo el personaje de Emilia Clarke en Juego de Tronos con el de el actor, la artista fue preguntada al respecto durante su entrevista para Extra. Un encuentro donde una de las grandes cuestiones fue la relacionada con el posible regreso de su personaje al spin-off.

“No lo creo”, admitió. “Kit, te amo. Voy a verla por ti o te diré que la he visto”, señaló entre risas. “No me ha llamado… Tío, eres mi vecino, ¿vale? Y me mataste. ¡Alerta de spoiler!”, comentó en broma Emilia. Unas palabras con las que hizo referencia al trágico final de “la madre de dragones” en el show.

A pesar de ello, los fans no pierden la esperanza de ver a Daenerys Targaryen durante algún flashback de Jon Snow, especialmente, por que este fue el causante de la muerte del personaje de Emilia Clarke. Además, nunca se supo qué ocurrió con el cuerpo sin vida de “la madre de dragones”, por lo que las teorías no han tardado en surgir.