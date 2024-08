Ed Sheeran sorprende con una confesión sobre su última canción: «Desde que tengo hijos…»

Nos encontramos en pleno mes de agosto y, en el caso de nuestro país, lo hacemos enfrentándonos a elevadas temperaturas propias del verano. Sin embargo, y aunque cueste creerlo, celebridades como Ed Sheeran ya se encuentran preparándolo todo de cara a las próximas festividades navideñas.

En el caso del británico, el artista se ha puesto manos a la obra para componer el tema de una nueva película de Navidad. Un proyecto muy esperado y que, al parecer, el intérprete de Shape Of You ha realizado por un motivo muy personal y especial.

«He sido amigo de Richard Curtis durante años, y hemos hecho un montón de trabajo divertido para la caridad, y luego ambos estuvimos muy involucrados en la película Yesterday. Él vino a mí hace dos años para interpretarme el borrador de That Christmas. Eran solo bocetos y voces, pero me dejó atónito. Tan emotivo, pero tan conmovedoramente divertido, como todas las películas de Richard Curtis», comenzó explicando para NME.

En esta entrevista, Ed Sheeran explica que su percepción de las cosas ha cambiado profundamente desde que es padre. «Desde que tengo hijos, me doy cuenta de que hay una verdadera falta de buenas películas navideñas animadas para niños, así que pensé que esta era una cosa increíble para hacer y poner en el mundo. La escena para la que escribimos esta canción es muy desgarradora, pero muy real para muchas personas que pasan la Navidad sin sus seres queridos, por muchas razones», afirma.

Por ello, el cantante ha querido involucrarse en este nuevo proyecto. Pero, no ha sido el único motivo por el que considera que este trabajo es muy personal para él. «Trabajé con mi hermano mayor, Matthew, en esto, lo cual es una rareza y un regalo poder trabajar tan de cerca con mi único hermano. Fue muy agradable crear algo que mis hijos verían con su tío, en el país en el que viven», confiesa.

Ed Sheeran se sincera sobre las películas navideñas animadas para niños

Asimismo, con este nuevo tema, Ed Sheeran ha querido aportar su granito de arena respecto a los largometrajes navideños. Pues, según afirma, los existentes dejan mucho que desear. «Me parece una locura que no haya más películas navideñas animadas para niños, pero esta se convertirá en un clásico de las fiestas, al menos en nuestra casa. Espero que a todos les guste y disfruten de la canción. Nos lo pasamos genial creándola», afirma con emoción.

De momento, son pocos los detalles que se conocen sobre la película, pero tal parece que la producción llegará de la mano de Netflix. «Desde entonces, la canción se ha convertido en el corazón de la película y nos ha motivado a los artistas a dar lo mejor de nosotros y a estar a la altura de la belleza y la honestidad que aporta a la película. Estaré eternamente agradecido por regalarnos una pieza tan honesta y hermosa», concluye Ed Sheeran.