Ed Sheeran, emocionado al cumplir uno de los mayores sueños de su vida

Tratándose de Ed Sheeran podría decirse que ya no hay sueño o hito que no haya conseguido, pero nada más lejos de la realidad. El artista de 31 años ha acudido a sus redes sociales para compartir con su público el bonito momento que ha tenido la oportunidad de vivir.

Desde pequeño ha sentido una gran admiración por la banda Offspring. Por ello, y cuando le propusieron actuar en directo con ellos, el británico no lo dudó dos veces. Un encuentro muy esperado y soñado por él que tuvo lugar en BottleRock Fest. ¡Esto es lo que sucedió!

«El primer disco que compré fue Conspiracy of One, de Offspring. Cuando tenía 9 años, solía pretender frente al espejo que estaba en su banda y cantaba los temas del disco, sobre todo su canción Million Miles Away, porque fue la primera que escuché del grupo», comenzó escribiendo Ed Sheeran en su última publicación. Unas palabras con las que ya empezaba a dejar claro que ha sido algo que nunca se imaginó que podría pasar.

Por ello, cuando le propusieron subirse al escenario para actuar juntos, ni se lo pensó. «Fue un ‘sí’ instantáneo. Sentí que estaba cumpliendo un sueño de la infancia. La música es un viaje loco, cada día agradezco poder convertir mi sueño en realidad», agregó completamente emocionado.

De hecho, es tal el fanatismo de Ed Sheeran por Offspring que, incluso, lleva tatuado el logo de la agrupación en su cuerpo. Un hecho que sorprendió por completo a los integrantes de la banda. «¿Habéis visto el tatuaje?», se escuchan que comentan el video que circula por redes sociales.

Ed Sheeran regresa a España con su nuevo tour

Tal y como comunicó hace unos meses, Ed Sheeran vuelve a los escenarios de medio mundo para reencontrarse con sus seguidores. +-=÷x Tour aterriza en España y lo hará con dos fechas exclusivas. Un evento muy esperado cuyas entradas han arrasado en cuestión de minutos, y no es para menos.

La primera fecha confirmada de +-=÷x Tour tendrá lugar el próximo 29 de junio. Un encuentro donde el Estadio Heliodoro Rodríguez López, Tenerife, ha sido el escogido para llevar a cabo esta celebración de la música. Una apuesta con la que el artista podría haber querido cambiar de aires y rendir homenaje a su icónica canción, Tenerife Sea.

«Estoy emocionado de regresar a España y compartir mi música con todos mis fans en Tenerife. Será un concierto inolvidable y estoy ansioso por crear recuerdos inolvidables juntos» dijo el artista respecto a su visita a las islas Canarias.

Asimismo, la siguiente parada tendrá lugar tan solo unos días después. Viajando hasta la península ibérica, el británico aterrizará en Santiago de Compostela para formar parte del cartel del Gozo Festival. Dos noches muy especiales donde el público español tendrá la oportunidad de entonar junto a Ed Sheeran su repertorio musical.