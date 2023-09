Ed Sheeran interrumpe una boda en Las Vegas para cantar una canción de su próximo disco

El próximo 29 de septiembre verá la luz Autumn Variations, el nuevo disco de Ed Sheeran. Un disco que el artista británico anunció por sorpresa, pues tras el lanzamiento de Subtract hace apenas unos meses, sus fans no se esperaban un nuevo lanzamiento discográfico tan pronto.

Y ahora Ed Sheeran ha vuelto a sorprender a sus fans. Tras la cancelación de su concierto de Las Vegas debido al temporal, el artista británico no quiso abandonar la ciudad estadounidense sin antes sorprender a unos recién casados.

De esta forma, junto a varios miembros de su equipo, acudió a una de las emblemáticas capillas de Las Vegas, y para sorpresa de los allí presentes, irrumpió en una de las bodas que se estaban celebrando en ese momento, dejando a los novios sin palabras.

Ed Sheeran aprovechó la ocasión para interpretar una de las canciones de su próximo álbum de estudio, Autumn Variations. La canción elegida fue Magical, una canción que el artista interpretó en acústico, ante la cara de emoción de los novios.

Además, el artista británico no solo cantó en la boda, sino que además una vez concluido en enlace, firmó el documento oficial de los recién casados en calidad de testigo. Un momento muy especial que a los novios no se les olvidará en la vida.

Por otro lado, Ed Sheeran ya ha anunciado los primeros conciertos tras el lanzamiento de su próximo disco. Los días 18 y 19 de noviembre, el artista actuará en el emblemático Royal Albert Hall, en su Londres natal, para presentar las canciones de su nuevo álbum de estudio.

Ed plays @RoyalAlbertHall London on 18th & 19th November!

Reminder to pre-order Autumn Variations on the store before 3pm BST this Wednesday 13th Sept for early access to tickets🎫🙌https://t.co/xS7pDmpn7M pic.twitter.com/J2XE4zzvRu

